Berlin: Lage bei Feuerwehr bleibt prekär

Berlin. In der Notsituation bei der Berliner Feuerwehr sind weiterhin keine Lösungen in Sicht. Aus Anlass eines Treffens mit der Berliner Innensenatorin am Donnerstag forderte die Gewerkschaft Verdi ein schnelles Handeln. Aber Lösungsvorschläge für eine kurzfristige Besserung seitens des Senats seien nicht in Sicht, kritisierte sie. Und langfristig könne die notwendige bessere Personalgewinnung und -bindung nur dadurch erreicht werden, indem der öffentliche Dienst attraktiver für Neueinsteiger gemacht wird, erklärte gleichentags Benjamin Roscher, Verdi-Fachbereichsleiter im Landesbezirk Berlin-Brandenburg. Außerdem forderte er eine Aufwertung der Tätigkeit und bessere Aufstiegschancen. (jW)