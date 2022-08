Nachschlag: Acht von 385 Minuten

UIG/imago images Nette Familie im Ausgehlook (etwa 1935)

Sonntag abend auf der Couch. Arte zeigt in seiner Mediathek »Die Roosevelts – eine amerikanische Saga«. Das könnte interessant sein. Der Aufstieg der USA zur imperialistischen Macht unter Theodore, New Deal und Antihitlerkoalition unter Franklin Delano. Eine Saga in sieben Teilen, deren jeder rund 55 Minuten dauert, summa summarum 385 Minuten. Wir schaffen derer gerade einmal acht. »Mach das weg«, sagt die Freundin, und recht hat sie. Die Einführung fällt derart schwülstig und hagiographisch aus, kein Vergleich zu gering, ein Drama von shakespearischen Ausmaßen, dass die Schau binnen kürzester Zeit zur Qual gerät und keine Besserung erwarten lässt. Beide Roosevelts seien Freunde der Arbeiter gewesen und hätten sich deshalb innerhalb ihrer eigenen Klasse mächtige Feinde gemacht. Na, wenn das so gewesen ist … Die weitaus bessere Alternative ist der ebenfalls bei Arte zu sehende Sechsteiler zum Algerienkrieg. Aber der ist an dieser Stelle bereits lobend erwähnt worden. (brat)