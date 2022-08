Perfide Propaganda

Dmytro Smolyenko/NurPhoto/IMAGO Stacheldrahtblick auf das nukleare Panorama (Nikopol, 20.7.2022)

Die Lage um den AKW-Komplex Saporischschja in der Südukraine bleibt brisant und gefährlich für ganz Europa. Der mehrmalige Beschuss der Anlage mit Artillerie und Raketen, für die sich Moskau und Kiew gegenseitig verantwortlich machen, könnte einen nuklearen Unfall auslösen, dessen Folgen vielleicht sogar die der Havarie des ukrainischen Atomkraftwerks Tschernobyl im Jahre 1986 übertreffen würden.

Die sechs Reaktoren von Saporischschja stehen seit dem 3. März unter der Kontrolle russischer Soldaten. Die Behauptung der ukrainischen Seite, Russland würde die Anlage beschießen, ist vor diesem Hintergrund haarsträubend unlogisch. Sie ist Produkt einer unverschämten Propagandakampagne aus Kiew, deren Macher sich einfach darauf verlassen können, dass westliche Medien und Politiker ihr immer blind folgen.

Die westliche Allianz benutzt das reale Risiko der Situation, um die Forderung nach einer »Entmilitarisierung« von Saporischschja und seiner Umgebung ins Spiel zu bringen. Den Vorreiter der vermutlich abgesprochenen Aktion machte UN-Generalsekretär António Guterres während einer Sitzung des Sicherheitsrats am Donnerstag der vorigen Woche. Die Vertreter der USA, Großbritanniens und Frankreich im Rat schlossen sich ihm sofort an. Dagegen sagte der russische Botschafter bei den Vereinten Nationen, der sich offenbar zuvor in Moskau rückversichert hatte: Im Gegensatz zur Ukraine benutze Russland seine Streitkräfte dort nicht für militärische Zwecke, sondern schütze die Anlage und wehre Tag für Tag ukrainische Angriffe ab. Wörtlich fuhr er fort: »Wir wissen, wozu das Regime in Kiew fähig ist (...) Nach dem Abzug der Truppen der Russischen Föderation zu rufen, würde die Anlage ukrainischen und nationalistischen Kräften ausliefern, um sie für ihre monströsesten Provokationen zu benutzen.«

Am Freitag steigerte die westliche Allianz die Spannungen, indem sie von Russland verlangte, sofort seine Soldaten »und alles andere nicht autorisierte Personal« aus Saporischschja, seiner Umgebung und überhaupt aus der gesamten Ukraine abzuziehen. Die ultimativ formulierte Erklärung wird von 42 Staaten getragen. Unter ihnen sind neben allen EU-Mitgliedern auch die USA, Japan, Australien, Kanada, die Türkei und Südkorea.

Dass der verbale Affront nichts lösen, sondern die Lage nur verhärten und verschärfen würde, muss den Unterzeichnern von vornherein bewusst gewesen sein. Wladimir Rogow, ein Vertreter der dortigen Regionalverwaltung, erteilte ihnen am Montag eine klare Antwort: »Die Führung der Vereinten Nationen und der Chefdiplomat der EU sollten nicht über Entmilitarisierung sprechen, sondern über die Einführung einer Feuerpause.« Das ist ein vernünftiger Vorschlag. Umso wahrscheinlicher ist, dass ihm die USA und ihre Verbündeten nicht folgen und nicht einmal darüber nachdenken werden.