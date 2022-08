Ablenken und abwarten

Hintergrund: »Mafiöses System«

Drei Tage hatten Regierung und Opposition Zeit, sich vom Strand aus zu beschimpfen. Der in Griechenland so beliebte »Trimero«, ein wegen des Feiertages am 15. August verlängertes Wochenende, nutzten sowohl die Nea Dimokratia (ND) – Partei des Premiers Kyriakos Mitsotakis – als auch die oppositionelle Bewegung Syriza – linke Formation des vorherigen Ministerpräsidenten Alexis Tsipras –, um sich auf flachem Niveau zur Abhöraffäre auszutauschen. Mittelpunkt der Wortschlacht: die Forderung an den »Abhörtouristen«, aus den Ferien zurückzukommen und den Rücktritt bekanntzugeben.

Mit harten Worten sparte Syriza nicht. Der Ministerpräsident Mitsotakis habe in den bisher drei Jahren seit seinem Wahlsieg »ein miserables, mafiöses System aufgebaut«, für nichts anderes geschaffen, als »Politiker, Journalisten und Unternehmer auszuspähen«. Mit »grenzenloser Dreistigkeit« unterstütze die bürgerliche Rechte, die seit dem Verbot der Formation Chrysi Avgi weite Teile des faschistischen Lagers absorbierte – in Mitsotakis’ Kabinett sitzen zwei Minister mit faschistoider politischer Vergangenheit –, den Weg ihres Regierungschefs und tue so, »als sähe sie den Skandal nicht«.

»Die alte Leier«, verkündete die ND-Parteiführung, es bleibe die lahme Forderung nach Rücktritt des Premierministers. »Die Schule der Nea Dimokratia« sah die Tageszeitung Efimerida ton Syntakton am Montag in ihrer Onlineausgabe. »Das Schweigen« als Waffe gegen einen Widersacher, der zwar die besseren Argumente, nicht aber die Macht habe.

Die Fernsehkanäle zeigten am Montag griechische Chefpolitiker beim Gang zur Kirche, eine der Plichtübungen in diesem nach wie vor vom christlich-orthodoxen Klerus dominierten Land. Sie zeigten allerdings auch 40 Kriegsflüchtlinge, die seit Tagen auf einer winzigen Insel mitten im griechisch-türkischen Grenzfluss Evros gefangen sind, ohne Nahrung und Trinkwasser. Ein fünf Jahre altes Mädchen starb inzwischen. Stellungnahmen der durchweg christlichen Führer Europas wurden an Mariä Himmelfahrt nicht gemeldet. (hgh)