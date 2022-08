Philologen sehen Sternchen

Aino Laberenz/dpa Christoph Schlingensief vor seinem Vermächtnis: Dem Operndorf in Burkina Faso

Mehr als 200 teils prominente Sprachwissenschaftler sind ins Sommerloch gefallen und haben sich dabei mehrere Sätze gebrochen. Sie riefen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk dazu auf, seine Genderpraxis zu revidieren. Er solle auf die Gendersprache verzichten und davon absehen, diese durchzusetzen. Initiator ist der freiberufliche Musiklehrer Fabian Payr, der auch mal Germanistik studiert hat und in der Bild ankündigte: »Jetzt formiert sich Widerstand auch in der Wissenschaft!« ARD und ZDF seien dazu verpflichtet, sich »an geltenden Sprachnormen zu orientieren« (Fuck yeah, Alter!) und »mit dem Kulturgut Sprache regelkonform umzugehen«. Dem widersprechen die Kollegen vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache, das ist die Behörde, die staatlicherseits mit der Pflege unseres konsonantenklastischen Ausdrucks tiefster Seele betraut ist. Eine Form des Genderns solle nicht verpflichtend sein. Sprachliche Freiheit sei ein hohes Gut, und die Forderung, der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse das Gendern unterlassen, würde diesem Freiheitsgedanken zuwiderlaufen. Was meint die zurückgetretene RBB-Intendantin Patricia Schlesinger dazu? Nichts, sie hat gerade zu tun mit der Innenrevision.

Heute laufen gleich drei spannende Sachen im Radio: Im Jahr 2010 wurde in Ouagadougou der Grundstein für »Schlingensiefs Operndorf in Burkina Faso« gelegt, nur ein halbes Jahr vor dem Tod des Aktionskünstlers. Was aus seinem Projekt geworden ist, erfahren wir in »SWR-2-Leben« (Di., 15.05 Uhr). Der DDR-Journalist Rolf Gumlich hat 1983 von einer riesigen Friedensdemonstration in der BRD gegen den NATO-Doppelbeschluss berichtet. Seine Eindrücke und Interviews sind im Originalton zu hören in »Menschenkette – Erinnerung und Vorgriff« (Rundfunk der DDR, Di., 19.15 Uhr, DLF). Danach übertragen die ARD-Kulturradios ein Konzert der »Salzburger Festspiele mit den Wiener Philharmonikern«, das Riccardo Muti am Montag geleitet hat. Es gab Tschaikowskys 6., »Von der Wiege bis zum Grabe« von Franz Liszt und den Prolog des »Mefistofele« von Arrigo Boito (Di., 20 Uhr). In der »Zeitfragen«-Ausgabe »No more, America« bringt DLF Kultur ein Stück über die erste publizierte afroamerikanische Lyrikerin Phillis Wheatley (1753–1784) und ihren bis heute wirkenden Einfluss (Fr., 19.30 Uhr). In »Wenn Erinnerung zum Konflikt wird« geht es um den Streit um das Berliner Denkmal für die koreanischen Zwangsprostituierten im Zweiten Weltkrieg, das der japanischen Regierung ein Dorn im Auge ist (Ursendung Sa., 14 Uhr, RBB Kultur). Am Samstag kann man sich bis sechs Uhr in der Früh eine lange »Österreich-1-Jazznacht« machen, es gibt Aufzeichnungen und Liveübertragungen vom »Jazzfestival Saalfelden 2022«, unter anderem mit Isaiah Collier und seiner Band The Chosen Few und dem Trondheim Jazz Orchestra mit Pianist Jason Moran (Sa., 21.30 Uhr, Ö 1). Der »Kakadu für Frühaufsteher« beantwortet am Sonntag morgen die Frage: »Warum saugen Mücken unser Blut?«, was eigentlich exklusiv »Mückinnen« heißen müsste, weil Mückenmacker so etwas nicht tun (So., 7.30 Uhr, DLF Kultur). Am Nachmittag sendet DLF Kultur das Hörspiel »Eine gebrochene Frau« nach der Erzählung von Simone de Beauvoir mit Annekathrin Bürger, Regie: Peter Groeger (Rundfunk der DDR 1988, So., 18.30 Uhr). Und am späten Montag abend macht sich Henry Altmann auf Spurensuche nach »Odessas Gangsterjazz«, dem »Blatnjak«, und spielt Aufnahmen von Altmeister Leonid Utjossow, dem in Schnaps ertrunkenen Arkadi Sewerny und der Band Gogol Bordello (Mo., 23.30 Uhr, alle ARD-Kultursender).