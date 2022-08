Durchsuchung bei Exmitarbeiter von Berliner Polizei wegen rechter Chats

imago images/Fotostand

Berlin. Nach rassistischen Äußerungen in einem Chat ist die Berliner Polizei zu einer Durchsuchung bei einem ehemaligen Mitarbeiter ausgerückt. Der Staatsschutz sei bei anderweitigen Ermittlungen in einem Messengerdienst auf einen entsprechenden Beitrag und ein Foto von einem Maschinengewehr gestoßen, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Beim Verfasser handle es sich um einen 24jährigen, der bis Juni 2020 für zwei Jahre Angehöriger der Berliner Polizei gewesen sei. Die Veröffentlichung in dem Chat sei nach seinem Ausscheiden aus dem Polizeidienst erfolgt. In seiner Wohnung seien nun das Maschinengewehr, bei dem es sich offensichtlich um eine sogenannte Softairwaffe handle, drei weiteren Schreckschusspistolen und zwei Mobiltelefone, die der Mann zum Posten seiner Chatbeiträge genutzt habe, gefunden worden. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt, die Ermittlungen dauerten an. (AFP/jW)