Nachschlag: Freiheit zur Rape Culture

IMAGO/twinkle Rühmte sich, 3.000 Frauen »gehabt« zu haben: Nachtklubkönig Rolf Eden (Berlin, 31.1.2017)

»Rolf Eden hat so gelebt, wie er wollte. Mit ihm hat Berlin den letzten Playboy verloren«, vermeldete die RBB-»Abendschau« am Freitag abend den Tod des am Vortag im Alter von 92 Jahren verstorbenen Multimillionärs und Nachtklubbesitzers. Es sei ihm stets nur um »Freiheit, Freiheit, Freiheit« gegangen. Gemeint ist wohl die Freiheit zur Rape Culture. 2009 hatte der geliftete, solariumgebräunte und blondierte Widerling in einer Talkrunde zum Thema Zwangsprostitution getönt, es sei ihm »so was von egal«, ob Prostituierte alles freiwillig täten, schließlich sei das »ja keine Arbeit, ist ja auch Vergnügen für die Frauen«. Das unterschlägt der RBB. Statt dessen erfahren wir, Eden habe im israelisch-arabischen Krieg 1948 gekämpft – »eine Zeit, über die er später so gut wie nicht spricht«. Dafür hatte Eden, dessen Familie vor den Nazis nach Palästina geflohen war, allen Grund: Die für ihre Kriegsverbrechen berüchtigte zionistische Elitetruppe Palmach, der er angehörte, war damals führend an Vertreibungen in Palästina beteiligt. (nb)