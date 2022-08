Paris: Macron ratifiziert NATO-Erweiterung

Paris. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat das Ratifizierungsprotokoll für den Beitritt Finnlands und Schwedens zur NATO unterzeichnet und somit die Zustimmung seines Landes offiziell bestätigt. Die »souveräne Entscheidung Finnlands und Schwedens« werde »einen bedeutenden Beitrag« zur europäischen Sicherheit leisten, hieß es am Samstag abend in einer Mitteilung aus dem Élysée-Palast. Das französische Parlament hatte den Beitritt der beiden Staaten zur NATO am 2. August ratifiziert. (AFP/jW)