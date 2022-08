Armenien: Explosion in Einkaufszentrum

Jerewan. Bei einer schweren Explosion in einem Einkaufszentrum in Armenien sind nach offiziellen Angaben mindestens ein Mensch getötet und 20 weitere verletzt worden. Die Detonation ereignete sich etwas außerhalb des Zentrums der Hauptstadt Jerewan, wie ein Reporter der Deutschen Presseagentur am Ort des Geschehens berichtete. Vermutlich war ein Lager mit Feuerwerkskörpern durch einen Verstoß gegen die Brandschutzvorschriften in die Luft geflogen. Die Explosion am Sonntag nachmittag sei gewaltig gewesen. Unter den Trümmern könnten sich nach Angaben von Rettungskräften noch Menschen befinden. (dpa/jW)