IG Metall gegen »Nullrunde«

Berlin. Die Industriegewerkschaft Metall lehnt die vom Unternehmerverband Gesamtmetall geforderte Nullrunde in der Tarifauseinandersetzung ab. »Auf den Beschäftigten lasten die gesamten Preissteigerungen – im Gegensatz zu Unternehmen können sie diese nämlich nicht weitergeben«, sagte Gewerkschaftschef Jörg Hofmann der Welt am Sonntag. Es sei deshalb nicht die Zeit der Zurückhaltung in der Tarifpolitik. Gesamtmetall-Präsident Stefan Wolf hatte der Zeitung gesagt, es gebe trotz der hohen Inflation in diesem Jahr keinen Spielraum für Lohnerhöhungen. (AFP/jW)