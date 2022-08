Jerusalem: Anschlag nahe Klagemauer

Jerusalem. Bei dem Anschlag eines Palästinensers in Jerusalems Altstadt sind acht Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Der Tatverdächtige eröffnete nach israelischen Polizeiangaben in der Nacht zum Sonntag das Feuer auf einen Bus. Er habe auch auf ein Fahrzeug auf einem Parkplatz nahe dem Davidsgrab geschossen, sagte eine Polizeisprecherin. Laut Polizei wurde er festgenommen, nachdem er sich mehrere Stunden nach dem Anschlag selbst gestellt hatte. Einem Rettungssanitäter zufolge waren in dem Bus Gläubige von der Klagemauer auf dem Weg in die Stadt. (dpa/jW)