Geheim rockt der Forst

Danny Gohlke/dpa

Ohne Zwischenfälle ist das Festival »Jamel rockt den Förster« zu seinem 15jährigen Jubiläum am Sonnabend zu Ende gegangen. Das Ehepaar Horst und Birgit Lohmeyer hatte das Festival in dem kleinen Ort bei Wismar in Mecklenburg-Vorpommern ins Leben gerufen, um auf die starke Neonaziszene dort aufmerksam zu machen. Seit 2007 veranstalten sie es hinter dem Forsthaus, in dem sie leben. Das Fest bietet neben den Konzerten auch eine Vielzahl von Ständen von Nichtregierungsorganisationen sowie Workshops. Allen gemeinsam sei der Einsatz für eine demokratische Gesellschaft. Welche Musiker auftreten, bleibt traditionell bis zuletzt geheim. (dpa/jW)