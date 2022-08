Einer von uns

jW

Amnesty International (AI) hat einige Verbrechen der Kiewer Armee benannt. Die stationiert seit acht Jahren, was AI nicht erwähnt, schwere Waffen und Scharfschützen in Wohngebieten im Krieg gegen die russischsprachigen Einwohner des Donbass. Da die hiesigen Qualitätsmedien die »antiterroristische Operation« seit 2014 verschweigen, tun sie nun überrascht und bieten Scharen von Experten auf, die aus 2.000 Kilometern Entfernung die wochenlangen Recherchen von AI in 19 Städten und Dörfern der Regionen Charkiw und Mikolajiw widerlegen. Die NGO ist nicht für Dolchstöße in den Rücken der Wertegemeinschaft, zu der auch ukrainische Faschisten gehören, vorgesehen.

Der vom Westen gepäppelte und bewaffnete Nazihäuptling Dmitro Jarosch – 2013 Mitbegründer der Mordtruppe »Rechter Sektor« für den Maidan-Putsch, 2021 Berater des ukrainischen Oberkommandierenden Walerij Saluschnij – hat von AI noch nie etwas gehalten. Im Nachrichtenportal Telepolis zitiert Florian Rötzer am Donnerstag die Facebook-Seite des Bandera-Anhängers: »Amnesty International waren schon immer Arschlöcher und Parasiten. … Und wieder haben sie bewiesen, dass sie die ›Rechte‹ von Nichtmenschen, Besatzern, Plünderern, Vergewaltigern verteidigen …«

Jarosch darf aussprechen, was in deutschen Medien nur gedacht werden darf. Insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geht es bekanntlich sachlich und ausgewogen zu, Hauptsache, das Resultat ist das gleiche wie bei Jarosch. Wie das geht, führt General a. D. Erhard Bühler, dem der MDR den Podcast »Was tun, Herr General?« gestiftet hat, am Dienstag vor. Der frühere Kommandeur im 1999 völkerrechtswidrig herbeigebombten NATO-Protektorat Kosovo kommentiert den Brief eines Hörers, dessen Frau aus der Ostukraine stammt und von ihrer Familie, mit der sie fast täglich telefoniert, erfahren hat, dass überall in Donezk kleine Streubomben auf dem Boden liegen. Die wurden von der ukrainischen Armee verschossen, und es sei allgemeine Auffassung, dass sie vom Westen geliefert worden sein müssten, weil es sie vorher nicht gab. In den westlichen Medien gebe es aber keine Berichte. Da nicht sein kann, was nicht sein darf, schließt Bühler, dass die Ukraine »keine geächteten Waffen einsetzt« und auch keine geliefert bekomme – zumindest nach seinen Informationen. Nur die Russen und die Separatisten machten das. Bühler weiß nämlich, dass »die Strategie der verbrannten Erde im System der russischen Armee tief verwurzelt ist, und so gehen die auch vor«. Wenn AI schreibe, die ukrainische Armee ziehe mit ihrer Taktik russische Streitkräfte auf Ziele in Wohngebieten, mache das keinen Sinn. Die Kiewer verteidigten nur.

In der Bundeswehr wird laut Bühler daher in Kriegsrecht nach der Genfer Konvention ausgebildet, im russischen Militär spiele »das weniger eine Rolle«. »Der Iwan« nimmt einfach nicht sein Messer aus den Zähnen, während »wir« eine »Armee der Menschenrechte und der Menschenwürde« aufstellen. Zwei Tage später rückt das die ARD-Dokumentation »Hinrichtung aus der Luft« über den US-Drohnenkrieg, der über die Bundesrepublik und von dort aus geführt wird, etwas zurecht: 90 Prozent der getöteten Zivilisten sind Unbeteiligte.

Am Donnerstag vormittag gibt der Deutschlandfunk dem österreichischen Soziologen Gerald Knaus, laut Spiegel »Architekt des Flüchtlingsabkommens der EU mit der Türkei«, noch Gelegenheit, den AI-Bericht als »unprofessionell und unseriös« zu bezeichnen. Beweise gebe es darin nicht, nur »Verzerrung«, »Hochmut«, und überhaupt habe »AI das Völkerrecht nicht verstanden« und sollte alles zurückziehen.

Das Vokabular des Faschisten Jarosch übernimmt hier keiner, aber Knaus, Bühler usw. sagen dasselbe wie er. Jarosch ist einer von »uns«.