ZUMA Press/imago/Montage jW

Grandioses Fiasko

Zu jW vom 6./7.8.: »Kabinett beschließt Gasumlage«

Was verharmlosend »Gaskrise« genannt wird, ist im Klartext das Ergebnis vom Hass gesteuerter, wirrer, selbstzerstörender Sanktionen und Konfrontation. Wir alle stehen gerade vor einem grandiosen Fiasko von Verfügbarkeit und Bezahlbarkeit elementarer Lebensgrundlagen, vor einem allumfassenden wirtschaftlichen Schreckensszenario. Was tun, um das abzuwenden? (…) Widerstand ist angesagt, außerparlamentarische Opposition, ziviler Ungehorsam – und zwar auf breitester Ebene. Aktionseinheit statt Abgrenzungen. Die Forderungen müssen lauten: Weg mit allen Sanktionen! Nord Stream 2 in Betrieb nehmen! Waffenlieferungen stoppen! Die außerordentliche Brisanz und Tragweite verlangt auch Aktionen, die über »Latschdemos« weit hinausgehen: z. B. Volksentscheid, Petitionen, Zahlungsverweigerungen, Widerstandscamps – bis zu Blockaden und Hungerstreiks.

Dieter Reindl, Nürnberg

Paroli bieten

Zu jW vom 3.8.: »Akzeptiertes Elend«

Der Autor Suitbert Cechura schlussfolgert in seinem Beitrag: »In Zeiten, in denen allen Bürgern eine Verarmung durch steigende Preise droht, ja ihnen offiziell angekündigt wird (…), soll die wachsende Armut eben nicht als Normalität dieser Gesellschaft, sondern als Ergebnis einer nationalen Notlage betrachtet werden, in der es darum geht, unabhängig von der sozialen Stellung zusammenzustehen und Verzicht zu üben.« – Da fragt man sich als aktiver Gewerkschafter, ob dieser Befund in den Führungsetagen bundesdeutscher Gewerkschaften schon angekommen ist und wie bzw. ob man hier entsprechend reagieren will. Wo bleibt eine die Mitglieder mobilisierende Strategie für die programmatisch formulierte und oft propagierte, auf Frieden orientierte, ­sozial-ökologische Transformation? Will man den sich abzeichnenden sozialen Protest – Frau Baerbock spricht gar von »Volksaufständen« – (…) rechten Bewegungen und Organisationen überlassen, statt der verheerenden Politik der Ampelkoalition endlich erkennbar Paroli zu bieten?

Falk Prahl, Frankfurt am Main

Sonne über Kuba

Zu jW vom 10.8.: »China hilft Kuba«

Solar statt Erdöl! Energiekrise in Kuba als Chance nutzen. Gut, dass die jW über diese dramatischen Ereignisse des Erdölbrands und Stromausfalls in Kuba berichtet. (…) Dringend notwendig wären Investitionen in flächendeckende Solarenergie auf der Karibikinsel. Nur fehlt Kuba dafür leider das Geld. Reiche Länder wie Deutschland, China und auch die USA könnten aber Kuba dabei helfen, weltweit das erste Land mit 100 Prozent erneuerbarer Energie zu werden. Das wäre doch eine Art moderner Sozialismus, der weltweit Ausstrahlung hätte, gerade auch auf die kraftvolle, jugendliche Klimawandelbewegung, oder?

Rainer Schultz, Havanna/Kuba

Schattenseiten

Zu jW vom 10.8.: »China hilft Kuba«

Ein »wunderbarer«, echt revolutionärer Vorschlag von Rainer Schultz. (…) Es scheint mir, dass Kuba leider kein Geld hat, um so viele Solarpanels aufzustellen, wie sie für eine Umstellung auf Solarenergiegewinnung nötig wären. Ferner scheint Schultz den Umstand auszublenden, dass weder die reichen USA in unmittelbarer Nachbarschaft noch die EU einschließlich Deutschlands als deren Erfüllungsgehilfen im transatlantischen Bündnis ein Interesse daran haben, das sozialistische Kuba überhaupt wirtschaftlich zu unterstützen, siehe die US-Handels-, Finanz- und Wirtschaftsblockade – geschweige denn Kuba zum Vorbild für umweltfreundliche Energiegewinnung in der Welt zu machen. Vielmehr wollen die USA, wie wirklich seit über sechs Jahrzehnten bekannt – genau wie vor der Kubanischen Revolution –, selbst wirtschaftlich profitieren. Damals war es beispielsweise die United Fruit Company, die die zuvor von den spanischen Kolonialherren errichteten und betriebenen Zuckerrohrplantagen in Beschlag genommen hatte, jetzt wären es sicher ihre Energiegroßkonzerne, die von allem anderen als von alternativer umweltfreundlicher Energiegewinnung profitieren. Ja, es gibt auch in den USA wirklich kubafreundliche Organisationen wie »Code Pink«, die immer wieder wie auch die hiesigen Solidaritätsorganisationen Geld unter ihren Mitgliedern sammeln, um Kuba aus der größten Not zu helfen, aber das reicht eben nicht, um ganz Kuba die Umstellung auf Solarenergiegewinnung zu ermöglichen.

Josie Michel-Brüning, Wolfsburg

Polizeigewalt in den Medien

Zu jW vom 10.8.: »Getötet mit fünf Schuss«

Die junge Welt ist die einzige Publikation, in der ich gelesen habe, dass es sich bei dem Opfer um eine schwarze Person und einen Geflüchteten handelte. Seit spätestens der sogenannten Flüchtlingskrise wird in Mainstreammedien der Pressekodex ignoriert, demnach die Herkunft von Tätern bzw. Tatverdächtigen nicht genannt werden soll, außer bei »begründetem öffentlichem Interesse« – wobei die vorauseilende Befriedigung der Ressentiments der Lügenpresseschreier ein ausreichend öffentliches Interesse darstellt. Also wird seit Jahren der fremdenfeindliche Reflex der weißen Mehrheitsgesellschaft bedient, indem ständig Kriminalität mit »Ausländern« bzw. Nichtdeutschen in Verbindung gesetzt wird. Wenn das Opfer hingegen schwarz ist, wird das geradezu verschwiegen. Die Journalisten fühlen sich womöglich noch moralisch-ethisch vorbildlich handelnd, denn in der Tat, alle Menschen sind gleich, warum sollte die Hautfarbe oder Herkunft eine Rolle spielen bei einem Todesopfer? Ja, schön nur, wenn man sich bei vermeintlichen oder tatsächlichen Straftätern auch daran halten würde. Aber nicht nur das, die Darstellung der Polizei wird, wie üblich, kritiklos als Tatsache verbreitet. So kann man einen Skandal à la »Polizei erschießt Jugendlichen« direkt im Keim ersticken, weil: »Polizei erschießt Messerangreifer« klingt da schon ganz anders. Und welcher durchschnittsdeutsche Medienkonsument macht sich schon die Mühe, sich den Sachverhalt selbst kritisch anzuschauen, geschweige denn seinen autoritären Reflex zu überwinden und Verlautbarungen der Staatsgewalt zu hinterfragen?

Ralf Schuster, Gießen