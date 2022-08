Bereichert euch!

Frank Rumpenhorst/dpa »Überwiegend sich selbst überlassen«: Blick aus dem Fenster im Altenpflegeheim (5.6.2014)

Diese Wohnung im Berliner Speckgürtel, nahe der Brandenburger Stadt Bernau gelegen, sieht gemütlich aus. Maren, Mitte fünfzig, und Jochen, Anfang sechzig, wohnen dort seit einem Jahr, aber sie wollen jetzt ausziehen, das haben das Paar und Marens fürsorgliche Schwester, Katja, einsehen müssen: »Die nennen es ambulante Pflege, aber es ist ein Pflegeheim!« Und die Bewohner nennen sich Mieter; drei von ihnen mit »Handicaps« teilen sich eine große Wohnung und bilden angeblich eine Wohngemeinschaft.

Gefangene in der eigenen Wohnung

Sven setzt sich zu Jochen und Maren. Die freuen sich schon diebisch auf den Sozialpädagogen, der seit wenigen Monaten hier arbeitet und damit wesentlich ihr Leben verändert hat. Er ist für die sogenannte Eingliederungshilfe zuständig. Er kümmert sich, spielt mit ihnen, kauft mit den beiden ein oder begleitet sie auf Spaziergängen.

Katja sagt: »Vor Sven war gar nichts! Die beiden saßen in ihren Rollstühlen, und niemand kümmerte sich; die kamen hier nur selten raus!« Sie wirft bei diesen Worten einen Blick zur Wohnungstür. »Einmal war der Fahrstuhl eine Woche außer Betrieb. Maren und Jochen saßen wie Gefangene hier. Anfänglich hatte man uns alles versprochen: gesundes Essen, Geselligkeit und eine abwechslungsreiche Freizeitgestaltung. Nichts davon geschah, aber die beiden bezahlen Unsummen!« Katja zeigt mir Handyfotos von der Mittagsversorgung: undefinierbar Breiiges und immer wieder einfache Sandwiches. »Das ist doch kein Mittag! Mittlerweile bringe ich täglich das Essen.«

Sven mischt derweil die Karten, es wird Mau-Mau gespielt. Er erklärt grinsend die Regeln: »Also, Leute, wie immer gilt nur eine Regel: Ich gewinne, okay? Und wehe, Maren, wenn du mich ständig Karten ziehen lässt!« Jochen wirft sich lachend in seinem Rollstuhl zurück; er hat schwere Spastiken und ist sprachlich nur schwer zu verstehen, aber sein Kopf funktioniert gut. Svens Humor mag er. Maren kichert mit. Sie ist nur 1,35 Meter groß, ihre rechte Körperhälfte ist gelähmt und versteift. Und beim Mau-Mau muss man hin und wieder helfen, weil sie dement ist. Nach einer Stunde Spielspaß verabschieden wir uns von dem Paar, und Sven erklärt mir auf dem Treppenabsatz, das eben sei eine sogenannte Fachleistungsstunde gewesen. Als er weiter und weiter erklärt, bemerke ich, dass ich nicht mehr mitkomme.

Im Dschungel verloren

»Auf ein Wort, Sven«, hake ich ein. »Ich verstehe das nicht: Du sprachst eben von Pflege, EGH, Teilhabegesetz und Fachleistungsstunden … Wofür steht das alles, und wie hängt das mit dir und den Bewohnern hier zusammen?« Sven holt tief Luft und lässt sie durch dicke Backen hörbar ausströmen. »Willkommen im Klub. Ich kenne bisher niemanden, der da durchblickt. Letztens verglich eine Weiterbildungsdozentin das Bundesteilhabegesetz, abgekürzt BTHG, als Dschungel. Aber nicht, weil man nicht herausfinde, sondern weil man gar nicht erst reinkomme! Am Anfang stand wohl die UN-Behindertenrechtskonvention, und man begann stufenweise dieses BTHG in Kraft zu setzen, was zum totalem Chaos führte.«

Wir haben uns gerade auf die Stufen des Treppenabsatzes gesetzt, da kommt Maik, ein Pfleger, aus der Nachbarwohnung. Er setzt sich zu uns, während Sven die Sache erklärt. »Pass auf: Du kennst ja die klassische Pflege. Jemand schafft es nicht mehr allein, weil Alter, Krankheit oder eine Behinderung ihm zusetzen. Da wird auf Antrag geholfen. Entsprechend der festgestellten Pflegestufe werden bestimmte Leistungen erbracht. Das kann die ambulante Pflegekraft sein, die mit dem Auto zu den Betroffenen nach Hause kommt, Medikamente verabreicht, bei der Wäsche hilft oder halt beim Essen. Das klassische Alten- oder Pflegeheim wäre dann die stationäre Form. Und nun zur Eingliederungshilfe, schick auf EGH gekürzt. Die hilft den Betroffenen, ihren Alltag selbstbestimmter zu bewältigen, denn die Hilfsbedürftigen wollen ja am sozialen Leben teilnehmen. Wie du und ich. Schau, Maren oder Jochen könnten allein oder ohne Unterstützung nicht einmal ein Café besuchen. Wenn Jochen zum Spiel der Berliner Eisbären will, braucht er Hilfe. Er kann mit seiner Spastik keinen PC bedienen und online Tickets kaufen, verstehst du? Und dieses Ermöglichen von Gesellschaft, Freizeitaktivitäten oder Hobbys nennt man dann Eingliederungshilfe. Die EGH soll die Pflege ergänzen. Theoretisch jedenfalls. Denn ich erwähnte ja, derzeit herrscht Chaos. Die Gesetze zur Pflege und zur EGH sind abschnitt- oder passagenhaft völlig identisch. Und was hat das für Auswirkungen auf andere Leistungen wie Rente, Sozialhilfe oder Wohngeld? Keine Behörde wusste mehr, was oder wie beschieden werden sollte. Wer zahlt was? Und wieviel? Alles sollte zudem kostenneutral vonstatten gehen. Derzeit bekommen rund 900.000 Menschen in Deutschland Leistungen der Eingliederungshilfe. Jede Behörde mogelt sich irgendwie durch. Irre! Und deshalb wurde für den Irrsinn ein BTHG-Reparaturgesetz erschaffen. Echt! So nennen es die Experten«, lacht Sven. »Offiziell heißt das Reparaturdingsda übrigens: Gesetz zur Änderung des IX. und XII. Sozialgesetzbuchs und anderer Rechtsvorschriften. Was wir heute beobachten, ist ein Wirrwarr aus Willkür, Bevormundung und Unsicherheit in den Behörden – und für die Antragsteller: lange Bewilligungszeiträume. Jochen hat seinen Antrag vor sieben Monaten gestellt! Bald kommt eine Gutachterin, die bestimmt dann, wie viele Stunden, also Fachleistungsstunden, EGH er in der Woche braucht. Die werden vergütet, gegenwärtig sind das zwischen 50 und 60 Euro pro Stunde. Mit dem Geld werden auch Sozialpädagogen wie ich bezahlt. In den Wohngemeinschaften hier müssten mindestens drei, realistisch vier Betreuerfachkräfte parallel zur Pflege arbeiten. Aber ich bin allein mit einer ungelernten Kollegin, die halbtags arbeitet.«

Der Herr der Ringe

Wir sind auf dem Weg zu Sandra, die wohnt einen Flur weiter. Sven erklärt: »Sie ist Ende zwanzig. Irgendwann schafften es die Eltern nicht mehr und dachten, diese Wohngemeinschaften seien das richtige, es gibt hier mittlerweile sieben WGs, alle sind hier im Haus. Sandra leidet seit ihrer Kindheit unter schweren Depressionen und Ängsten. Sie verlässt das Haus nicht, hört Stimmen und rettet sich stumm und einsam über die Woche, dann wird sie freitags von den Eltern nach Hause abgeholt. Sonntag abend kommt sie zurück.« Der Sozialpädagoge berichtet weiter, dass das Mädchen überwiegend sich selbst überlassen bleibe. Es sei einfach keiner da.

Pfleger Maik nickt: »Der Betrieb hier ging vor einem Jahr los, seitdem sind so viele Mitarbeiter gekommen und gegangen, dass ich sie nicht aufzählen könnte. Die Arbeit ist hart, schlecht bezahlt, wie überall.« Maik fügte später noch hinzu: »Ich bin seit 30 Jahren in der Pflege, habe auf Station gearbeitet und ambulant, die Chefs zahlen sich gute Gehälter, wir Pfleger kriegen das Nötigste, so ist es überall.«

Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa »Es gilt nur eine Regel«: Bingospielen in einer Seniorentagespflege in Sachsen-Anhalt (20.10.2017)

Wir sind da. Sven drückt die Klingel. Laute Stimmen und elegische Musik dringen aus Sandras Zimmer, als sie die Tür öffnet. Ihr von Medikamenten aufgedunsenes Gesicht ist freundlich, aber ihre Augen liegen in tiefen dunklen Höhlen. Im Hintergrund erkenne ich einen Bildschirm. Sandra folgt meinem Blick und sagt jubilierend: »Herr der Ringe! Das gucke ich immer.« Sven erklärt später, dass »immer« tatsächlich immer bedeute. Sandra lenke sich damit ab, oft schlafe sie mit der Filmreihe ein. Tag für Tag. Woche für Woche. »Es ist keiner für sie da, eigentlich dürfte sie nicht hier sein, sie ist hoffnungslos unterversorgt, sie bräuchte täglich psychologische und therapeutische Unterstützung. Aber die nehmen hier alle auf, weil nur volle Wohnungen Gewinne bringen.« Sandra zeigt mir den Gemeinschaftsraum der Dreier-WG. Ein großer und heller Raum, um sich zu treffen, miteinander zu reden, zu kochen oder zu spielen. »Jedenfalls steht es so im Konzept«, erklärt Sven und runzelt die Stirn.

Der Raum ist nur notdürftig eingerichtet, er sieht nicht wohnlich aus, eher wie ein verlassener, übergroßer Abstellraum mit billigen und wackligen Stühlen und einem Tisch. Die Küche längsseits ist spärlich ausgerüstet, kochen kann hier niemand. Maik erläutert: »Mit der Eingliederungshilfe, den Pflege- und Wohnkosten und einer Leistungspauschale«, er zwinkert mir beim letzten Wort zu, »kann man als Betreiber mit dem Elend hier steinreich werden. Natürlich wird kaum etwas geleistet … Das würde ja Geld kosten. Den Behörden der EGH meldet man Leistungsnachweise, wie wir sie aus der Pflege schon kennen. Du verstehst …?«

Sven wirft ein, er habe damals im Studium auch Geschichte belegt, und diese Form der hemmungslosen Ausbeutung von behinderten Menschen und Alten erinnere ihn stark an das Motto zu Zeiten des »Bürgerkönigs« Louis Philippe: Bereichert euch! Maik pflichtet bei und ergänzt: »Nur, das sind Steuergelder! Der Staat überlässt das Geld den Pflegegeiern. Und nun kommt noch das Geld für die Eingliederung hinzu!« Ich frage nach behördlichen Kontrollen oder warum man diese Zustände nicht melde. Maik zuckt mit den Schultern: »Die Pfleger und Betreuer tun ihr Bestes, aber, wie schon gesagt, es läuft überall so. Kontrollen ändern nichts. Wir als Mitarbeiter schaffen die Menge an Arbeit einfach nicht. Den Chefs ist das egal, Hauptsache, Kohle kommt rein.« Sven redet noch mit Sandra, gibt ihr die versprochenen Donald-Duck-Hefte und kommt wieder zu uns. Wir sind in der Nachbarwohnung verabredet.

Ein fast neuer Teppich

Patrik macht uns die Tür auf, er ist auch Ende zwanzig, sein Kopf ist ein Narbenfeld, seit er als Kind einen Verkehrsunfall hatte. Er hinkt stark, und seine Hände und Arme sind teilweise spastisch versteift. Er bietet uns Kaffee an und bittet uns auf den Balkon. Dort sieht es ähnlich chaotisch aus wie in der dürftig eingerichteten und nicht sehr sauberen Wohnung. »Ich rauche viel, oder?« Patrik hat unsere Blicke nach der dritten Zigarette in Folge richtig gedeutet, als er berichtet, dass das ein echtes Problem sei, denn er habe nur 30 Euro Taschengeld in der Woche, schließlich sei seine Rente ein Witz. Sven ergänzt, dass Patrik einen täglichen Tourenplan hat: »Er geht alle Papierkörbe mehrfach ab, sammelt Pfand. Dann steigt er in die großen Abfallcontainer allerorten.«

»Hier!« ruft Patrik und schlurft hinkend in die Wohnung zurück, »den habe ich erst gestern ergattert.« Er zeigt auf einen Teppich, zwei mal zwei Meter, schwarz-weiß gestreift. Der Teppich sieht neuwertig aus, und in Patriks Blick leuchtet sichtlich Stolz auf. »Ich will nur leben wie alle anderen, einfach glücklich sein!«

Als ich mit Sven und Maik das Haus verlasse, empfangen uns Amseln in der Ligusterhecke, ein frischer, aromatischer Duft umfängt uns, und wir schweigen einfach. Sven gesteht dann plötzlich, dass er einen Tag zuvor gekündigt habe, er könne das nicht mittragen, wie die Menschen hier im Stich gelassen würden. Er könne auch gar nicht richtig arbeiten, das versprochene Beschäftigungsmaterial wurde nicht besorgt, er musste sogar Spiele von zu Hause mitbringen. Maik steuerte einen DVD-Spieler für Filmabende bei; der Raum für die Entspannungstherapie wurde nicht eingerichtet, Außen- und Sportmaterial nicht angeschafft. Die Pfleger fahren die Bewohner mit ihren Privat-Pkws zum Arzt.

Als Sven dann anderthalb Wochen für die Bewohner kochen musste, weil es sonst kein Essen gegeben hätte, reichte es ihm. Er stellte die Geschäftsführung zur Rede. Die blieb aber ungerührt und zuckte mit den Schultern. »Da wusste ich, dass die nur Eingliederungshilfe spielen. Von wegen Teilhabegesetz! Das ist nur ein neuer Milliardenregen für die Alten- und Behindertenindustrie«, schließt Sven, der sich jetzt in Wut geredet hat. Ich verabschiede mich bei Maik und Sven und bemerke fast körperlich, wie fassungslos ich bin. Als ich den Weg Richtung S-Bahn nehme, lasse ich Menschen zurück, die ich einen Tag zuvor noch nicht gekannt hatte, und Menschen, die ich so schnell auch nicht vergessen will.