Anno … 33. Woche

1902, 17.–19. August: Vor dem internationalen Sozialistenkongress in Stuttgart versammeln sich 58 Frauen aus 15 Ländern in der Liederhalle zur Ersten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz. Vorrangig geht es um das Wahlrecht für Frauen. »Die Proletarierinnen müssen sich klar darüber sein, dass sie das Wahlrecht nicht erobern können in einem Kampfe des weiblichen Geschlechts, sondern nur im Klassenkampf aller Ausgebeuteten ohne Unterschied des Geschlechts«, fasst Clara Zetkin die gemeinsame Orientierung zusammen.

1927, 19. August: Die NSDAP hält erstmals ihren Reichsparteitag in Nürnberg im Luitpoldhain ab. Dabei wählen die Faschisten Nürnberg zunächst aus pragmatischen Gründen aufgrund der zentralen Lage. Später stellen sie die Versammlungen in die Tradition der Nürnberger Reichstage des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Ab 1933 wird das Gelände zu einer Aufmarschfläche von 84.000 Quadratmetern umgebaut. Der letzte Reichsparteitag findet 1938 statt.

1947, 20. August: Im sogenannten Nürnberger Ärzteprozess, dem ersten der insgesamt zwölf Nachfolgeverfahren gegen Verantwortungsträger des deutschen Faschismus, werden vor einem US-amerikanischen Militärgericht die Urteile verkündet. Von den 23 Angeklagten werden sieben zum Tode und neun zu Haftstrafen von zehn bis 20 Jahren verurteilt. Sieben Angeklagte werden freigesprochen. Die Todesurteile werden am 2. Juni 1948 in Landsberg vollstreckt.

1987, 17. August: Im Kriegsverbrechergefängnis Spandau in Berlin nimmt sich der ehemalige NSDAP-Politiker und Reichsminister ohne Geschäftsbereich, Rudolf Heß, das Leben. Der Stellvertreter Hitlers war im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden und ab 1966 der einzige noch verbliebene Häftling in Spandau. Im Anschluss an Heß’ Tod wird das Gefängnis abgerissen.

1997, 15. August: Die Bremer Vulkanwerft, die im Jahr zuvor Insolvenz angemeldet hat, wird stillgelegt. Die 1893 gegründete Großwerft gehörte bis in die 1990er Jahre zu einer der größten Europas. Mit der Schließung werden 2.500 Arbeiter auf die Straße gesetzt. Zugleich sind auch ostdeutsche Werften in Rostock, Stralsund und Wismar betroffen, die das Unternehmen 1992 von der Treuhand erworben hatte.