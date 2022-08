EU bezahlt Uganda für Geflüchtete

Brüssel. Die EU bezahlt Uganda, damit das Land weiter Geflüchtete aufnimmt. Insgesamt sollen vier Millionen Euro zusätzlich zur Verfügung gestellt werden, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. Das Geld soll demnach dazu dienen, Menschen aus der benachbarten Demokratischen Republik Kongo aufzunehmen. Das ostafrikanische Land beherberge die größte Migrantenpopulation in ganz Afrika, 1,5 Millionen Menschen, hieß es. Mit dem neuen Geld habe die EU Uganda in diesem Jahr insgesamt 34 Millionen Euro zur Verfügung gestellt, hieß es. (dpa/jW)