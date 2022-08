China sanktioniert litauische Vizeministerin

Beijing. Wegen eines Besuchs in Taiwan hat China die litauische Vizeverkehrsministerin mit Sanktionen belegt. Agne Vaiciukeviciute habe das »Ein-China-Prinzip« mit Füßen getreten, sich in Chinas innere Angelegenheiten eingemischt und Chinas territoriale Integrität untergraben, erklärte das Außenministerium in Beijing am Freitag. Zudem würden alle Formen des Austauschs mit dem litauischen Verkehrsministerium ausgesetzt. Vaiciukeviciute war am vergangenen Sonntag zu einem Besuch in Taipeh eingetroffen. (dpa/jW)