Weiter Massenproteste im Irak

Bagdad. Im Irak halten die Massenproteste an: Tausende Anhänger des einflussreichen schiitischen Geistlichen Muktada Al-Sadr versammelten sich am Freitag zu einem Massengebet vor dem Parlament in Bagdad. Al-Sadr forderte die Justiz auf, bis Ende kommender Woche das Parlament aufzulösen und den Weg für eine Neuwahl frei zu machen. Anderenfalls würden »die Revolutionäre einen anderen Standpunkt einnehmen«. Seit Juli halten seine Anhänger das Parlament besetzt, nachdem seit der Wahl im Oktober keine Regierungsbildung gelungen ist. (Reuters/jW)