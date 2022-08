Nachschlag: Befangenheit als Regel

Vasily Fedosenko/REUTERS Gegenüber Russland ist Befangenheit Tugend – bei der Ukraine wird schon leise Kritik als Provokation empfunden

Es war ja klar, dass man den Bericht von Amnesty International (AI) über die Ukraine nicht einfach auf sich beruhen lassen würde. Denn es kann nicht sein, was nicht sein darf, dass nämlich die Kiewer Truppen Kriegsverbrechen begehen. Das sei »Schuldumkehr«, wie der als Held gefeierte Präsident Wolodimir Selenskij vorgab. Am Donnerstag morgen befragte der Deutschlandfunk entsprechend den »Soziologen und Menschenrechtsexperten« Gerald Knaus, warum der AI-Bericht »problematisch« sei. Dabei wurden schwere Vorwürfe gegen dessen Autorin Donatella Rovera erhoben. Schließlich sei sie von vornherein befangen gewesen und habe ihre Abneigung gegen das Regime in Kiew kaum verborgen. Darf sich der Hörer an diese Beweisführung halten? Immerhin steht ein Elefant im Raum: Gerade auch öffentlich-rechtliche Medien wie der DLF machen aus ihrer von vornherein feindseligen Haltung keinen Hehl – gegenüber Russland. Befangenheit ist bei ihnen längst nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel. (jt)