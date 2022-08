Castillo in der Defensive

Martin Alipaz/Agencia EFE/imago images/ Ein Jahr nach seinem Amtsantritt rückt Castillo immer mehr nach rechts (La Paz, 30.10.2021)

Die Luft für Perus linken Präsidenten Pedro Castillo wird immer dünner. Neue Ermittlungen wegen Korruption bringen den Gewerkschaftsführer und seine Familie in die Bredouille. Castillo selbst spricht von einem Komplott von Opposition, Staatsanwaltschaft und Medien.

Am Dienstag erreichte das Vorgehen der Justiz gegen den Präsidenten einen neuen Höhepunkt: Auf der Suche nach Castillos Schwägerin und Adoptivtochter, Yenifer Paredes, durchsuchte die Polizei den Präsidentenpalast in Lima. Paredes wird vorgeworfen, »Mitglied einer kriminellen Vereinigung« zu sein. Gemeinsam mit ihren Brüdern habe sie laut Staatsanwaltschaft ein Bestechungsnetzwerk gebildet und dabei öffentliche Aufträge im Wert von umgerechnet 1,5 Millionen Euro für eigene Firmen erhalten. Die Untersuchungen gehen auf ein Video zurück, das durch die Politsendung »Cuarto Poder« (Die Vierte Gewalt) des Senders América TV öffentlich geworden war.

Es war der erste Polizeieinsatz in den Räumen eines amtierenden Staatsoberhaupts in der Geschichte Perus. Bei der Razzia konnte Paredes allerdings nicht aufgefunden werden. Polizeisprecher warfen Regierungsbeamten vor, ihr zur Flucht verholfen zu haben. Erst am Mittwoch (Ortszeit) stellte sich die Präsidentenschwägerin den Behörden und wurde in Untersuchungshaft genommen. Ihre Festnahme wurde von Protesten der Castillo-Anhänger begleitet.

Der Staatschef hatte noch am späten Dienstag abend mit einer Rede an die Nation auf die Ermittlungen reagiert: Die Razzia im Präsidentenpalast sei unrechtmäßig gewesen und habe einzig der Inszenierung einer »medialen Show« gedient. Diese sei Teil eines »Plans zur illegalen und verfassungswidrigen Übernahme der Staatsgewalt«, so Castillo. Es gäbe eine gezielte Verschwörung von Opposition und Staatsanwaltschaft gegen seine Regierung. »Sie mögen die Medien in der Tasche haben, aber das Volk haben sie nicht«, erklärte der 52jährige.

Auch der Präsident selbst steht in fünf Verfahren im Visier der Staatsanwaltschaft. So soll er selbst Anführer einer kriminellen Vereinigung sein, die gegen Bestechung Aufträge für Infrastrukturprojekte vergeben habe. In einem weiteren Fall wird ihm vorgeworfen, an der Vergabe lukrativer Consultingverträge des staatlichen Ölunternehmens Petro Perú an schmiergeldzahlende Berater beteiligt gewesen zu sein.

Dreh- und Angelpunkt der mutmaßlichen illegalen Geschäfte ist aus Sicht der Justiz Castillos ehemaliger Sekretär, Bruno Pacheco. Vergangenen November waren im Badezimmer von dessen Büro im Präsidentenpalast 20.000 US-Dollar in bar gefunden worden. Nach dem Ausstellen eines Haftbefehls tauchte Pacheco im Februar unter. Im Juli stellte sich der krebskranke Exfunktionär den Behörden und machte umfassende Aussagen gegen ehemalige Minister sowie den Präsidenten selbst. Während der Flucht Pachecos habe Castillo laut seinem ehemaligen Innenminister Mariano González die Schaffung eines Spezialteams zur Suche des Flüchtigen verhindert. Dementsprechend ermittelt die Staatsanwaltschaft auch wegen der Vereitelung von Strafverfolgung. Die beiden weiteren Fälle betreffen unrechtmäßige Beförderungen innerhalb des Militärs sowie das Plagiieren von Castillos Masterarbeit.

Korruptionsermittlungen gegen einen Präsidenten sind in Peru nichts Ungewöhnliches – im Gegenteil: Alle gewählten Staatsoberhäupter der letzten 30 Jahre sahen sich mit entsprechenden Vorwürfen konfrontiert. Besonders ist im Falle Castillos jedoch, dass die Justiz noch während seiner Amtszeit gegen den Präsidenten vorgeht.

Im Zuge der politischen Krise hatte zuletzt Ministerpräsident Aníbal Torres ein Rücktrittsersuchen eingereicht. Dieses wurde von Castillo allerdings am Wochenende abgelehnt, Torres erklärte sich bereit, weiter im Amt zu verbleiben, während sechs Kabinettsmitglieder neu eingesetzt wurden, unter ihnen Außenminister Miguel Rodríguez. Rodríguez ist entschiedener Gegner des von Peru noch nicht ratifizierten Escazú-Abkommens zum Schutz von Umweltaktivisten sowie Befürworter einer Begnadigung des Exdiktators Alberto Fujimori (1990–2000). In der Vergangenheit hatte Rodríguez selbst immer wieder vor »kommunistischen« Einflüssen in der Regierung Castillos gewarnt. Politisch rückt der Präsident, der im Juli zum Austritt aus der Linkspartei Perú Libre gezwungen worden war, damit weiter nach rechts.