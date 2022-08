Schultore bleiben geschlossen

Martin Fejer/EST&OST/imago Bereits 2016 gingen die Lehrer auf die Straße, um gegen die schlechten Bedingungen im Bildungswesen zu demonstrieren (Budapest)

Das Schuljahr in Ungarn beginnt stürmisch, besser gesagt: vielleicht gar nicht. Am Mittwoch scheiterten Verhandlungen zwischen den Lehrergewerkschaften und der Regierung über Lohnerhöhungen. Auf der von der Gewerkschaft PDSZ betriebenen Webseite nedolgozzingyen.hu (zu deutsch: »Arbeite nicht gratis«) werden die Lehrer aufgerufen, sich für den September, also zu Beginn des landesweiten Schuljahres, auf Streiks vorzubereiten.

Laut PDSZ sei die Regierung vollkommen unvorbereitet in die Verhandlungen gegangen. Der für Bildung zuständige Staatssekretär im Innenministerium, Zoltan Maruzsa, habe kein »substantielles Angebot« machen können. Die Regierung begründet das damit, dass sie auf die Bewilligung von Zuschüssen der EU-Kommission für Bildungsprogramme warte. Diese würden dann bis 2028 zu schrittweisen Erhöhungen führen.

Den Gewerkschaften reicht das nicht. Eine der PDSZ-Verhandlungsführerinnen ist Erzsebet Nagy. Gegenüber jW erklärte sie am Donnerstag, die Regierung verstehe nicht, »dass man hungrig und frierend nicht unterrichten kann«. Auch wenn es Pläne gibt, die Lage 2028 zu verbessern: »Es braucht eine sofortige Lohnerhöhung.«

Wegen der geringen Bezahlung sind Tausende Stellen nicht besetzt. Nicht einmal 500 Euro netto verdient ein Grundschullehrer zu Beginn seiner Laufbahn – und es wird mit den Jahren nicht viel besser. Im Vergleich zu Berufen mit ähnlichen Bildungsanforderungen ist das extrem wenig, die Arbeitsbelastung hingegen auch wegen des Mangels an Pädagogen sehr hoch. Über den Sommer hat sich die Lage weiter verschlimmert. Wie das linke Nachrichtenportal merce.hu am Mittwoch berichtete, rief der Vorsitzende der Gewerkschaft PSZ, Tamas Totyik, die Regierung auf, einen Notstand auszurufen. »Das Bildungssystem steht in der derzeitigen Krise an der Grenze der Funktionsfähigkeit.«

Hinzu kommt, dass Ungarn besonders unter der galoppierenden Inflation leidet. Offiziell liegt sie derzeit bei etwa elf Prozent. Die Gewerkschaft PDSZ spricht auf ihrer Seite aber von absehbaren Preissteigerungen in Höhe von 30 bis 40 Prozent. Insbesondere Energie- und Lebensmittelkosten sind explodiert.

Der Kampf der Lehrer zieht sich schon eine Weile – und ist teils spektakulär verlaufen. Bereits im vergangenen Oktober hatten die Gewerkschaften ihre Streikverhandlungen mit der Regierung begonnen. Ihre Forderungen bezogen sich auf Lohnerhöhungen und eine Begrenzung der Arbeitszeit.

Die Regierung ging nicht darauf ein. Ende Januar setzten die Lehrer mit einem Warnstreik ein erstes Signal – im März begannen die Vorbereitungen einer unbefristeten Arbeitsniederlegung. Die Regierung zog vor Gericht, um die Streiks als unzulässig abzustempeln, letztlich versuchte sie, diese gesetzlich unmöglich zu machen. Seither üben sich die Lehrer auch in »zivilem Ungehorsam« und gehen für ihr Recht auf Streik auf die Straße. Wegen der Wahlen im April waren die Arbeitsniederlegungen vorübergehend eingestellt worden. Laut PDSZ stehen die Lehrer bereit, trotz der Repressionen, weiter für ihre Rechte und eine vernünftige Bildung zu kämpfen.