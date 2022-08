Erschossener Geflüchteter: Reul verspricht Aufklärung

Dortmund. Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 16jährigen Geflüchteten in Dortmund hat NRW-Innenminister, Herbert Reul (CDU), Aufklärung versprochen. »Das wird 100prozentig aufgeklärt«, sagte Reul am Donnerstag. Die Polizisten hätten sich in einer »ungeheuer schwierigen Lage« befunden. Betreuer des Jugendlichen hatten die Polizei gerufen, weil der junge Mann sich habe umbringen wollen, so Reul. Der Senegalese Mouhamed Dramé war von einem der elf anwesenden Polizisten mit fünf Schüssen aus einer Maschinenpistole getroffen worden, nachdem er die Beamten mit einem Messer angegriffen haben soll. (dpa/jW)