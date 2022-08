Institut: Hunderttausende Jobs in Gefahr

Köln. Das kapitalnahe Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hat vor dem Verlust von Hunderttausenden Jobs sowie zweistelligen Inflationsraten durch hohe Gaspreise gewarnt. In einer am Donnerstag veröffentlichten Studie simulierten die Forscher die Folgen für Arbeitsmarkt und Konjunktur, wenn der Gaspreis im dritten Quartal verglichen mit dem zweiten Quartal um 50 Prozent steigt sowie für den Fall, dass er sich verdoppelt. Bei einer Verdopplung der Gaspreise, was ein derzeit »realistisches« Szenario sei, könnten den IW-Berechnungen zufolge noch in diesem Jahr 30.000 Menschen ihren Job verlieren. Im kommenden Jahr könnte das bei diesem Szenario schon 307.000 Menschen treffen. Die Inflation würde um einen Punkt in diesem Jahr und um fast vier Prozentpunkte im nächsten Jahr wachsen. Zuletzt lag die Inflation im Juli bei 7,5 Prozent. (AFP/jW)