Nachschlag: Kein Geheimnis

Neil Hall/REUTERS Schaltzentrale im »Informationskrieg«: Eingang zum britischen Verteidigungsministerium in London

Gar nicht schlecht ausgedacht, das muss man sagen: Vom britischen Verteidigungsministerium wird täglich ein Twitter-Bulletin zur Kriegslage in der Ukraine veröffentlicht, in dem Fakten, Halbwahrheiten, Auslassungen, politischer Spin und Desinformation gekonnt gemischt werden – so sieht gut gemachte Propaganda aus. Derjenige, der die Idee hatte, auf das Zeug das Label »Intelligence Update« zu kleben, hat eine Beförderung verdient: Zahllose Multiplikatoren in den Medien und Legionen nützlicher Idioten mit einem Twitter-Account verbreiten die »Geheimdienstinformationen« weiter, die vor allem darauf zielen, den Glauben an einen möglichen »Sieg« der Kiewer Staatslenker über die russischen Angreifer zu nähren. Auch der Deutschlandfunk hat die »Updates« immer mal wieder zitiert – Zeit also für einen Beitrag in der Sendung »Europa heute«. Ein »Sicherheitsexperte« mäkelt im Gespräch mit Korrespondentin Mareike Aden allerdings ein bisschen herum: Man finde da nicht wirklich »geheime Informationen«. Wer hätte das ahnen können? (np)