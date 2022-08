Europäische Linke: Verfolgung Walden Bellos beenden

FRANCIS R. MALASIG/EPA/dpa »Verfolgung und Belästigung ausgesetzt«: Walden Bello im Sommer 2011

Der Präsident der Europäischen Linken, Heinz Bierbaum, äußerte sich am Mittwoch zur Inhaftierung des philippinischen Soziologen und Politikers Walden Bello wegen angeblicher Verleumdung der Vizepräsidentin Sara Duterte. Bello war am Montag in Quezon City festgenommen und am Dienstag wieder aus der Haft entlassen worden:

Diese Racheaktion wurde wahrscheinlich durch die Kritik verursacht, die Bello an der Arbeit von Vizepräsidentin Duterte als Bürgermeisterin von Davao geäußert hatte. Die Verfolgung und Belästigung, der er ausgesetzt ist, muss verurteilt und beendet werden. Ich schließe mich dem Aufruf zu Bellos Schutz und der Forderung nach einem Ende seiner Verfolgung an. Die Verwaltung muss eine faire und transparente Untersuchung gewährleisten. Kritische Stimmen wie seine sind für jede Demokratie unverzichtbar.

Die Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora erklärte am Mittwoch zur Schändung eines Birkenhains in der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, die am Sonntag entdeckt worden war:

Der jetzt in Nordhausen abgesägte Baum war Maurice Cadinot gewidmet. Cadinot wurde 1921 in einem Vorort von Lillebonne in der Normandie geboren. Er arbeitete als Elektriker beim staatlichen Strom- und Gasversorger. Im April 1942 heiratete er Maude Saint-Laurent. Die gemeinsame Tochter Madeleine kam 1943 auf die Welt. Am 4. Juli 1943 wurde Maurice Cadinot als Zwangsarbeiter nach Raderach bei Friedrichshafen deportiert. Dort bauten Zwangsarbeiter einen Abnahmeplatz für die ballistische Artillerierakete »V2«, für deren Endmontage die Friedrichshafener Luftschiffbau Zeppelin GmbH verantwortlich war. Im November 1943 wurde Maurice Cadinot ins KZ Mittelbau-Dora verschleppt. Zu diesem Zeitpunkt gab es dort noch kein oberirdisches Barackenlager. Cadinot und die anderen Häftlinge mussten untertage leben und arbeiten. 1944 wurde Cadinot dem AEG-Kommando zugeteilt, das Elektroarbeiten im Stollen verrichtete. Sein Arbeitskommando war das letzte, das im Frühjahr 1944 ins Barackenlager umzog. Später wurde Cadinot nach Ellrich-Juliushütte verlegt, wo er im Stollenvortrieb arbeiten musste. Am 4. April 1945 zwang die SS Cadinot auf einen Räumungstransport, der tagelang unter Bombenangriffen umherirrte. Erst am 11. April erreichte der Zug das KZ Bergen-Belsen. Dort wurde Maurice Cadinot am 15. April von britischen Truppen befreit. (...) Oberbürgermeister Kai Buchmann hat die Pflanzung eines neuen Baumes zugesagt.

Die KPÖ Oberösterreich erklärte am Mittwoch:

Die Landes-KPÖ begrüßt den Aufruf von 95 namhaften Persönlichkeiten an Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) mit der Aufforderung, sich eindeutig gegen den vom 16. bis 18. September 2022 in Wels geplanten und mit Steuergeld subventionierten Burschentag des rechtsextremen Österreichischen Pennälerrings (ÖPR) zu positionieren. (...) Die von LH Stelzer propagierte »Nulltoleranz« gegen Extremismus steht in einem konträren Widerspruch zu seiner Liebedienerei gegenüber dem für seine heillosen Verfilzungen mit der rechtsextremen Szene bekannten Koalitionspartner FPÖ. (...) Mit ihrer Beschwichtigungspolitik in puncto Rechtsextremismus hat sich die ÖVP de facto in politische Geiselhaft der FPÖ begeben. Davon zeugt auch die großzügige Subventionierung rechtslastiger Vereine durch das Land, wie der nun vorliegende Subventionsbericht 2021 beweist. Demnach wurde etwa der Landesdelegiertenkonvent der pennalen und fachstudentischen Korporationen OÖ – die Dachorganisation der »schlagenden Burschenschaften« – 2021 mit satten 165.000 Euro Steuergeld gesponsert, der zuletzt durch eine selten geschmacklose Antiausländerkampagne aufgefallene Ring freiheitlicher Jugend (RFJ) mit 200.000 Euro, der Ring freiheitlicher Studenten (RFS) mit 35.000 Euro, die rechte »Denkfabrik« Freiheitlicher Arbeitskreis Attersee mit 130.000 Euro und das Freiheitliche Bildungswerk mit 797.000 Euro, um nur einige der zahlreichen Organisationen aus dem Dunstkreis der FPÖ zu nennen.