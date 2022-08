Rinnsal Rhein

Arnulf Stoffel/dpa Trockenheit: Sinken die Pegel, kommen Wracks zum Vorschein (Kleve, 20.7.2022)

Sie fallen aktuell täglich: die Pegelstände, am Rhein etwa. Damit verringert sich die Fahrrinnentiefe in den Wasserstraßen. Es gibt dafür einen Fachbegriff: Klein- oder Kurzwasser. Eine Situation, die vor allem die hiesige Binnenschiffahrt trifft. Der Rhein zählt zu den verkehrsreichsten Schiffahrtsrouten Deutschlands. Zahlreiche Rohstoffe, Getreide, Chemikalien und nicht zuletzt Kohle, werden mittels Frachtschiffen transportiert. Ein Transportweg, der bald versperrt sein könnte. Die Folgen sind messbar.

Geringere Ladungskapazität

Beispiel Düsseldorf: Die »anhaltende Kurzwasserphase bei einem Pegel von 49 Zentimeter und einer Fahrrinnentiefe von 2,5 Metern führt zu verringerten Abladevolumina«, erklärte Frank Seidlitz, Pressesprecher des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr NRW (MUNV), am Mittwoch gegenüber jW. Das heißt, die Schiffe können nicht mehr voll beladen werden, andernfalls droht eine Grundberühung; ein Festfahren in der Fahrrinne. Die Ladungskapazität, wie hoch ist sie derzeit? Pauschal ließe sich das nicht beziffern, sagte Fabian Spieß vom Bundesverband der Deutschen Binnenschiffahrt (BDB) gleichentags zu jW. »Es hängt vom Schiffstyp und Ladungsgut ab.« Klar ist, die Fracht bei Transportaufträgen muss auf mehr Stauraum, also mehr Schiffe verteilt werden. Die Frachtkosten steigen. Auch dafür kennt die Branche ein Wort: »Kleinwasserzuschlag.« Der ist zwischen Binnenschiffahrtsunternehmen und Kunden »ab einer bestimmten Unterschreitung des Wasserstands an bestimmten Pegeln« vertraglich fixiert, so Spieß. Und, wichtig: Wasserstraßen werden bei Niedrigwasser, anders als bei Hochwasser, behördlich in aller Regel nicht gesperrt. Spieß weiter: »Wir transportieren, solange es physikalisch und sicher möglich ist«.

Unmöglich ist es indes bei Schubschiffen mit großem Tiefgang. Dem Schiffstyp ohne Fracht, der antriebslose, schwimmende Ladungsbehälter schiebt oder zieht. Häfen wie Köln oder Leverkusen könnten aufgrund des niedrigen Wasserstands nicht mehr angefahren werden, berichtete am Dienstag Tagesschau.de. Ein Effekt: erste Versorgungslücken bei Kohlekraftwerken entlang des Flusses. Betreiber Uniper hatte am vergangenen Freitag mitgeteilt, dass es bis Anfang September »zu Unregelmäßigkeiten in der Stromproduktion« kommen könne. In einer Zeit, in der üblicherweise die Halden vor den Kraftwerken mit Kohle aufgefüllt werden. Ein Problem, gerade mit Blick auf die energiepolitische Situation im Herbst.

Verkürzte Transportmengen, verzögerte Lieferungen, gedrosselte Energieversorgung – wie gravierend wirkt sich das gesamtwirtschaftlich aus? Valide vorhersagbar sei nichts, meinte Seidlitz vom MUNV. Experten vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sind da offensiver. Sinken die Wasserstände beispielsweise am Rhein weiter, »nimmt die Gefahr einer Rezession zu«, hieß es bei Tagesschau.de.

Was tun? Schiffahrtslogistiker planen neue Schiffe, die speziell für Niedrigwasser konzipiert sind. Mit weniger Tiefgang, mehr Laderaum. Das ist das eine. Das andere der Ausbau des Wasserstraßennetzes wie im »Bundesverkehrswegeplan 2030« von Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) vorgesehen. Flachstellen und Engpässe an Flüssen und Kanälen müssen beseitigt werden, forderte der BDB kürzlich. »Das ist überfällig.« Eines der Investitionsprojekte: Vertiefungen der rund 7.350 Kilometer Bundeswasserstraßen, punktuell zumindest.

Projektideen, von denen Umweltverbände nichts halten. Wasser werde immer knapper, Dürrephasen würden immer länger, sagte Klaus Markgraf-Maué vom »Rheinbüro« beim Naturschutzbund (Nabu) am Mittwoch im jW-Gespräch. »Das Restwasser in tieferen Fahrrinnen von Wasserstraßen zu sammeln, ist eine Sackgasse.« Und ökologisch hochbedenklich, weil angrenzende Auen als Lebensräume verlorengingen. Ute Bertrand, Pressesprecherin von Robin Wood, ergänzte gegenüber dieser Zeitung: »Flüsse sind lebendige Ökosysteme und keine Wasserautobahnen.« Die Binnenschiffahrt müsse sich den Flüssen anpassen, nicht umgekehrt. Auf einen weiteren Aspekt verwies Holger Sticht, Landesvorsitzender vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland in NRW. Jede Flussvertiefung sei abzulehnen, »weil dadurch der Grundwasserspiegel mit dem Flussbett absinkt«, erklärte er gegenüber jW. Mit katastrophalen Folgen für die Trinkwassergewinnung. Diverse Zielkonflikte also. Minister Wissing aber ist unbeirrt für mehr Verkehr auf Wasserstraßen.