Auschwitz-Überlebende Zofia Posmysz gestorben

Warschau. Die polnische Autorin und Auschwitz-Überlebende Zofia Posmysz-Piasecka ist am Montag im Alter von 98 Jahren gestorben. Das teilte die Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau auf Twitter mit. Als 18jährige wurde Posmysz 1942 verhaftet, als sie in ihrer Heimatstadt Krakow Flugblätter für den polnischen Widerstand verteilte. Nach zweieinhalbjähriger Haft in Auschwitz wurde sie ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie am 2. Mai 1945 die Befreiung erlebte. Zurück in Polen, arbeitete sie unter anderem für den Rundfunk. Sie wurde durch ihr Hörspiel »Die Passagierin« über die Wiederbegegnung einer Auschwitz-Überlebenden mit ihrer ehemaligen KZ-Wächterin auf einer Schiffsreise international bekannt. (dpa/jW)