Nazipartei »III. Weg« aktiver in Brandenburg

Potsdam. Die Nazikaderpartei »III. Weg« wird in Brandenburg immer aktiver. Bei 13 von 23 Veranstaltungen der faschistischen Szene trat »Der III. Weg« in den ersten sechs Monaten dieses Jahres als Veranstalter auf, wie das Innenministerium in Potsdam auf eine Anfrage der Landtagsabgeordneten Andrea Johlige (Die Linke) mitteilte. Darüber berichtete dpa am vergangenen Donnerstag. Damit hat die Kleinpartei die NPD mit ihrer Jugendorganisation Junge Nationaldemokraten (JN) als Initiatorin von Versammlungen, Festen, Kranzniederlegungen und Informationsständen überholt. (dpa/jW)