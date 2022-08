Notfall Rettungsstelle

Lars Reimann/imago Im Notfall braucht es viele Helfer: Kündigt sich ein zweiter an, wird es eng (Vivantes-Rettungsstelle in Berlin-Neukölln)

Kann es sein, dass jemand mit einem Herzinfarkt in der Schlange zur Anmeldung der Notaufnahme kollabiert? Der Betriebsrat des Berliner Krankenhauskonzerns Vivantes stellte die Frage in einer schriftlichen Information an die Beschäftigten letzte Woche Donnerstag und antwortete im gleichen Atemzug: »Ja!« Die Mindestpersonalbesetzung werde täglich unterschritten. Konzepte für den Umgang mit akuten Personalausfällen gebe es nicht. Ebensowenig zum Umgang mit »Overcrowding« – das heißt, wenn gleichzeitig zu viele Patienten eintreffen oder sie nicht in die weiterversorgenden Bereiche abgegeben werden können. Notaufnahmen seien in der Folge gezwungen, ihre Versorgungsmöglichkeiten einzuschränken. Rettungswagen werden von der Feuerwehrleitstelle dann zu anderen Notaufnahmen umgeleitet. Wenn sich berlinweit aber zwölf der 34 Anlaufstellen für Notfallpatienten einschränken müssen, weil es an Personal fehlt, müsse die Frage gestellt werden: »Was bedeutet dies für die Bevölkerung?«, heißt es in der Betriebsratsinfo, die jW vorliegt.

Die Geschäftsführung von Vivantes weist derartige Vorwürfe weit von sich. Ein Patient oder eine Patientin, »die Symptome schildert, die auf einen Herzinfarkt hindeuten, würde nicht in eine Warteschlange verwiesen, sondern sofort behandelt«, erklärte der Leiter der Konzernkommunikation, Christoph Lang, gegenüber jW. In den Rettungsstellen werde »immer eine sogenannte ›Triage‹, also Sichtung von neu ankommenden Patientinnen und Patienten durch medizinisches Fachpersonal vorgenommen«. Akute Notfälle würden »selbstverständlich vorgezogen«.

Wenn Personal frei ist, das die Notfälle identifizieren kann. An »manch einem Vivantes-Standort« stemmten eine Notfallpflegekraft, eine medizinische Fachangestellte und ein Rettungsassistent eine Schicht, während vier Rettungswagen mit Patienten auf die Anmeldung warteten und das Ende der »Fußläufigenschlange« nicht in Sicht sei, heißt es in dem Flugblatt der Interessenvertretung der Beschäftigten. Ärztliche Anordnungen könnten nur mit großer Verzögerung bearbeitet werden. Sie fragte das Management, warum es angesichts dieser Zustände nicht eingreife. Die Antwort demnach: »Man kann kein Geld in einen Bereich stecken, der keinen Gewinn erwirtschaftet.« Im Gegenteil komme es in dem Bereich besonders zu Einsparungen.

Die Kollegen versuchen die Zustände infolge der Unterfinanzierung seit Jahren zu kompensieren. Nun sind sie am Ende: »Kündigungswellen, Krankmeldungen, nicht nehmbare Pausen und andere Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz sind die Folge.« Die Geschäftsführung von Vivantes zeigt sich laut Betriebsrat indes wenig gesprächsbereit. Es sei alles in Arbeit, heiße es. Seit neun Monaten sei ein ergebnisloser Austausch mit der Geschäftsführung im Gange.

Vivantes verweist auf das Finanzierungssystem der Krankenhäuser: Der Betrieb der Rettungsstellen werde durch das aktuelle DRG-System nicht ausreichend finanziert. Dieses Problem sei nur auf Bundesebene zu lösen, indem für Rettungsstellen sogenannte Vorhaltekosten außerhalb der Fallpauschalen (DRG) erstattet werden. Eine bedarfsorientierte Krankenhausfinanzierung unterstütze das Management genauso wie der Betriebsrat. Im übrigen suche man zusätzliches Personal, es sei derzeit nur leider schwer zu finden, erklärte Lang.

Der Betriebsrat betont, Rettungsstellen würden im wesentlichen durch andere Bereiche querfinanziert, da sie ihre Kosten von Krankenkassen und Bund kaum gegenfinanziert bekämen. Aus Sicht des Betriebsrats hätte Vivantes dennoch Möglichkeiten, für Entlastung zu sorgen; er bezieht sich auf den Tarifvertrag »Pro Personal Vivantes«, den Verdi letztes Jahr nach wochenlangen Streiks durchgesetzt hatte. »Dies scheint jedoch aufgrund der nicht vorhandenen Lukrativität einfach ignoriert zu werden. So werden diese Bereiche nun ausgeblutet.«