Reiner Engels »Ort des kommunistischen O-Tons«: Junge Linke diskutieren auf dem UZ-Pressefest in Dortmund 2018

Berlin bekommt wieder einen Leninplatz. Nein, es steht keine Rückbenennung des Platzes der Vereinten Nationen nahe dem Volkspark Friedrichshain an, der bis 1992 diesen Namen trug. Aber für zwei Tage wird der Bereich rund um die Terrasse der jungen Welt zum Leninplatz. Einen solchen gibt es traditionell auf dem Pressefest der kommunistischen Wochenzeitung Unsere Zeit (UZ) und Volksfest der DKP, das am Wochenende 27./28. August erstmals auf dem Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin stattfinden wird. Nach zwölf Festen im weitläufigen Revierpark Wischlingen in Dortmund mit Orten zum Chillen, Strandcafé und Zeltplatz gehe es jetzt mitten in die Stadt, mitten in ein Wohngebiet, so die UZ-Chefredakteurin Wera Richter am Sonntag gegenüber jW. »Man könnte sagen: raus aus der Komfortzone.« Doch nach zwei coronabedingt ausgefallenen Festen und in einer Zeit politischer Verwirrung und fehlender Kräfte, die Widerstand gegen Kriegshetze und das Ausquetschen der Menschen in diesem Land organisieren, sei die Bedeutung des diesjährigen Pressefests gar nicht hoch genug einzuschätzen. »Die UZ-Pressefeste waren immer Orte der Begegnung der politischen Linken, der fortschrittlichen Kulturschaffenden, der Debatte und auch der Verständigung über Streitfragen.« Nicht zuletzt sei ein UZ-Pressefest auch ein »Ort des kommunistischen O-Tons«, denn wo sonst könne die kleine DKP mit Tausenden Menschen ins Gespräch kommen.

Für die junge Welt ist es eine Selbstverständlichkeit, ihre Infrastruktur dem Pressefest zur Verfügung zu stellen und sich gemeinsam mit Melodie & Rhythmus mit eigenen politischen und kulturellen Veranstaltungen zu beteiligen. Die temporäre Anmietung von Büro- und Veranstaltungsräumen im geschichtsträchtigen Karl-Liebknecht-Haus ist den Festivalveranstaltern dagegen verweigert worden (siehe jW vom 6./7.8.). Die DKP sei eine konkurrierende Partei, so die Begründung der heutigen Hausherren von der Partei Die Linke. Über diese Reaktion kann die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen nur den Kopf schütteln. »Linke sollten keine Angst haben, sich auszutauschen, im Gegenteil«, so Dagdelen gegenüber jW. »Neben den Diskussionen zu Krieg und Kapitalismus war es uns auch immer wichtig, mit unserer Präsenz ein Zeichen gegen den Antikommunismus zu setzen«, erklärte sie, warum die NRW-Landesgruppe der Linksfraktion in Dortmund noch regelmäßig auf dem Pressefest vertreten gewesen war. Dagdelen wird auf dem Fest in Berlin auf einer Podiumsdiskussion mit dem DKP-Vorsitzenden Patrik Köbele, Nick Amoozegar von der Linksjugend, Wolfgang Gehrcke von der Initiative »Frieden-links« sowie Angelika Teweleit von der »Vernetzung für kämpferische Gewerkschaften« (VKG) über Perspektiven der Linkskräfte in der BRD diskutieren. Es gehe darum, wie gegen den neuen Militarismus mit der gigantischen Aufrüstung sowie den Wirtschaftskrieg gegen Russland, der vor allem die Bevölkerung in Deutschland trifft, mobilisiert werden könne, so Dagdelen.

Die Friedensfrage wird zwar im Mittelpunkt des UZ-Festes stehen. Doch sie steht nicht allein. »Man kann überhaupt nicht an der sozialen Frage vorbeigehen. Denn im Herbst wird die Verarmung in diesem Land mit solch einer Heftigkeit zuschlagen. Da müssen wir debattieren, wie wir die Klassenkämpfe hier wieder in Gang bringen«, sieht der DKP-Vorsitzende Köbele im Gespräch mit jW eine besondere Bedeutung des diesjährigen Pressefestes.

Der Blick wird auch über den nationalen Tellerrand geworfen. So haben Repräsentanten von rund 30 ausländischen kommunistischen und sozialistischen Parteien ihre Teilnahme angekündigt. Vertreter der Botschaften der Volksrepublik China, Vietnams und Kubas werden über sozialistische Zukunftsperspektiven diskutieren. Beiträge gibt es zudem zur Lage in Palästina, Venezuela, Kuba und dem Donbass. Praktische Solidarität mit deren Kämpfen gegen Imperialismus und für Selbstbestimmung übt seit langem die Ska-Punk-Band Banda Bassotti aus Rom. Ein Open-Air-Konzert mit den Panzerknackern – so die deutsche Übersetzung – wird einer der musikalischen Höhepunkte eines umfangreichen Kulturprogramms sein. Dieses Konzert wird natürlich ebenso kostenlos sein, wie der Auftritt der DDR-Kultband Die Zöllner sowie alle übrigen Veranstaltungen an dem Wochenende.