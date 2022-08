Bezahlung einfach zu schlecht

Ingo Wagner/dpa Schweinehälften: Zerlegen und verarbeiten im Akkord (Güstrow, 27.4.2016)

Die steigenden Energiepreise und eine galoppierende Inflation beeinflussen die Tarifverhandlungen im Fleischerhandwerk von Baden-Württemberg. Von »schwierigen Verhandlungen« berichtete die Gewerkschaft Nahrungsmittel, Genuss, Gaststätten (NGG) am Freitag. Beide Tarifparteien konnten sich demnach nicht einigen, so dass auch der zweite Verhandlungstermin am 4. August ohne Ergebnis endete.

Der Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk machte demnach die hohen Kosten durch steigende Rohstoff- und Energiepreise geltend, welche die Unternehmen belasten würden. Und der Vorsitzende des NGG-Landesbezirks, Uwe Hildebrandt, machte dagegen deutlich, warum die Beschäftigten eine faire Lohnsteigerung erwarteten. »Insbesondere aufgrund des Kaufkraftverlusts durch die dramatisch ansteigende Inflationsrate haben die Beschäftigten ein deutliches Lohnplus – zum Ausgleich der gestiegenen Verbraucherpreise – verdient«, erklärte er.

In der Frage, wie eine »gerechte Lohnstruktur« gestaltet werden kann, konnten sich beide Seiten nicht einigen. Die Verhandlungen hierüber seien konstruktiv, aber schwierig gewesen, erklärte die Gewerkschaft. Als ein Problemfeld wurde der gesetzliche Mindestlohn benannt, der zum 1. Oktober 2022 auf zwölf Euro je Stunde ansteigen wird. Er markiert die untere Grenze des Lohngefüges; aber welche Abstände es zwischen den unteren und mittleren Lohngruppen geben solle, darüber konnte keine Einigung erzielt werden.

Erschwerend dürfte hinzukommen, dass der gesetzliche Mindestlohn kein Sockelbetrag ist, auf den die höheren Lohngruppen einfach aufbauen können. Nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts (BAG) und des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) lassen sich bestimmte Zahlungen auf den gesetzlichen Mindestlohn anrechnen, zum Beispiel Überstunden, Sonn- und Feiertagsarbeit, Weihnachts- und Urlaubsgeld. Es bleibt damit bei Tarifverhandlungen Platz für eine gewisse Flexibilität – und damit bleibt auch weiterhin ein gewisses Konfliktpotential für die Tarifparteien bestehen.

Hildebrandt machte noch einmal deutlich: »Nur mit fairen Löhnen kann die Attraktivität der Branche gesteigert werden.« Mit dieser Aussage spielte er auf den Mangel an Fachkräften in der Branche an und auf die weiter sinkende Zahl an Auszubildenden. Laut Handwerkszählung arbeiteten im Jahr 2019 im Fleischerhandwerk Baden-Württemberg 20.710 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und 5.572 geringfügig entlohnte Beschäftigte.

Der Fachkräftemangel in der Branche ist ein bekanntes Problem. Laut Bundesagentur für Arbeit waren im baden-württembergischen Fleischerhandwerk im Juni knapp 1.000 Stellen nicht besetzt. Und von den rund 1.500 Ausbildungsplätzen ist auch nur etwa jeder dritte besetzt. In einem Bericht des Südwestrundfunks (SWR) von Mitte Juli beklagte sich ein Fleischer, dass er weder Mitarbeiter noch Nachwuchs finde. Die Lehrlinge, »die bei uns anfangen, sind entweder nicht geeignet, oder sie hören wieder auf«, wird er zitiert. Nicht einmal Quereinsteiger würden Interesse zeigen, obwohl man sie schon seit Jahren händeringend suche.

Die steigenden Gaspreise könnten sich für die Branche allerdings zu einer handfesten Krise entwickeln. Nicht nur die Preise für Fleisch, Fleischwaren und Wurst könnten deutlich steigen, sondern es könnte noch ein deutlicher Kaufkraftverlust der Bürger hinzukommen. Schon jetzt macht sich dieser Trend bemerkbar. »Viele Bürgerinnen und Bürger müssen bei einer zumeist stagnierenden Einkommenssituation bei Nahrungsmitteln sparen und greifen eher zu Sonderangeboten bei Discountern«, hieß es Ende Juni im Branchenmagazin »Allgemeine Fleischer-Zeitung« (AFZ).