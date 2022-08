Stalin vorerst frei

Akila Jayawardana/NurPhotoIimago Demonstration für die Freilassung von Gewerkschaftsführern wie etwa der SLTU und der Bankgewerkschaft CBEU (Colombo, 4.8.2022)

Montag vormittag (Ortszeit) wurde Joseph Stalin zunächst auf Kaution freigelassen. Am 3. August war der Vorsitzende der Lehrergewerkschaft Sri Lankas (SLTU) vor dem SLTU-Hauptsitz in der Hauptstadt Colombo festgenommen worden. Die Untersuchungshaft sollte bis 12. August andauern. Mit der Kautionsentscheidung kamen die Justizbehörden jetzt den Protestaktionen für seine Freilassung zuvor, die die SLTU und andere für den Montag nachmittag nach Schulschluss organisiert hatten. Dennoch ist die Erleichterung begrenzt. Denn die gegen Stalin erhobenen Vorwürfe bleiben bestehen. Es geht um eine Protestaktion am 28. Mai, an welcher der erfahrene Gewerkschafter in vorderster Front teilgenommen hatte. Dabei soll er gegen eine gerichtliche Anordnung verstoßen haben.

Die Causa Joseph Stalin ist in dem südasiatischen Inselstaat beileibe kein Einzelfall – seit Tagen mehren sich Meldungen über Festnahmen von Teilnehmern der Massenproteste, die schließlich zum Sturz von Expräsident Gotabaya Rajapaksa (formeller Rücktritt zum 14. Juli) geführt hatten. Wenige Tage zuvor, am 9. Juli, hatten Tausende den Präsidentenpalast gestürmt, was Rajapaksa bereits zur Flucht ins Ausland trieb. Seit dem 22. Juli ist nun Ranil Wickremesinghe, zuvor Premierminister, neuer Staatschef.

Erst etwa ein Jahr ist es her, dass Wickremesinghe sich selbst kritisch zu einer früheren Festnahme des SLTU-Chefs geäußert hatte. Damals saß er als seit der Wahl 2020 einziger Abgeordneter der früher mehrfach die Regierung anführenden Vereinigten Nationalpartei (UNP) noch auf der Oppositionsbank. Und erst wenige Tage ist es her, dass Saman Ratnapriya, ein weiterer Teilnehmer der Protestaktion vom 28. Mai, von ihm zum neuen Leiter der für Gewerkschaftsfragen zuständigen Behörde ernannt wurde. »Es ist klar, dass nicht nur die UNP als Partei die Aktion an jenem Tag unterstützt hat, sondern der Protest auch den Segen von Wickremesinghe selbst hatte«, wurde Ravi Kumudesh, Kovorsitzender des gewerkschaftlichen Koordinationszentrums, von Al-Dschasira am 4. August zitiert. Zehntausende Menschen, darunter Studierende, Lehrkräfte, Gewerkschafter und viele andere, waren am 28. Mai mehrere Kilometer bis zum zentralen Protestcamp durch die Straßen Colombos gezogen. Es war der 50. Tag des Anfang April begonnenen Volksaufstands gegen den vormals dominanten Rajapaksa-Clan, dem die wesentliche Schuld an der schlimmsten Finanz- und Versorgungskrise im Land seit der Unabhängigkeit 1948 angelastet wird.

Besorgt über neue Repressionen unter Wickremesinghe äußerte sich einen Tag nach Stalins Festnahme auch Mary Lawlor, die UN-Sonderberichterstatterin für Menschenrechte, in einem Tweet. Das Free Media Movement (FMM) zeigte sich in einer Stellungnahme ebenfalls solidarisch. Journalistinnen und Journalisten stünden schließlich ebenso wie der Gewerkschafter im Visier des Staatsapparats: Das Criminal Investigation Department, eine zentrale Ermittlungsbehörde, hat bereits diverse Medienschaffende verhört. Derweil warten nicht nur Angehörige ihrer Berufsgruppe weiterhin auf den Beginn einer offiziellen Untersuchung zu den Attacken von Sicherheitskräften auf Journalisten, die von der durch den neuen Präsidenten kurz nach seiner Vereidigung angeordneten Räumung des zentralen Protestcamps am 22. Juli berichtet hatten. Die nationale Menschenrechtskommission hat unterdessen eigene Ermittlungen zu Übergriffen auf Medienschaffende am 9. Juli angestellt, als nicht nur der Präsidentenpalast gestürmt wurde, sondern auch Wickremesinghes ­Residenz in Flammen aufging. Joseph Stalin, der früher schon zum Beispiel gegen Militarisierung im Bildungswesen protestiert hat, ist das bisher prominenteste Opfer dieser Verfolgungs- und Einschüchterungswelle.