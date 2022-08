Die Moral von der Geschicht’

Leemage/imago Von Menschen träumen: Literatur als Unbehagen (Detail von Caravaggios »Hl. Hieronymus beim Schreiben«, 1605/06)

Thomas Stangl und Anne Weber teilten lange Zeit nicht nur eine Wuschelfrisur, sondern auch einen Mailverkehr. Gute sechs Jahre, zwischen Herbst 2014 und dem Ende des ersten Coronajahres 2020, traten beide in einen E-Mail-Austausch, um die Moral von der Geschichte bei den Hörnern zu packen. Herausgekommen sind Betrachtungen »Über gute und böse Literatur«, wie der nun bei Matthes und Seitz erschienene Schriftverkehr übertitelt ist, primär aber Wider und Für und wieder Wider in Fragen der Verwandlung von Menschen von Welt in Figuren der Literatur. Was und wen darf ich nehmen? Wie zurechtlegen?

Der gebürtige Wiener (geboren 1966), der 2004 mit dem Roman »Der einzige Ort« debütierte, und die 1964 in Offenbach zur Welt gekommene Preisträgerin des Deutschen Buchpreises (2020 für »Annette, ein Heldinnenepos«) nehmen sich dabei vor, bloß keine Regeln aufzustellen und keine Gesetze auszugraben. Das hemmt zumindest eine Moral: die zum disziplinierten Arbeiten am Gegenstand. Zu sehen daran, wie Stangl Anarchie veranschlagt und sie gleichsam notwendigerweise verordnet: »Antworten (apodiktische Behauptung!) gibt es zum Glück keine (gibt es zum Glück leider keine).« Nur um später noch »eine letzte apodiktische Behauptung« anzubringen, die sich so schief liest, wie sie gedacht ist: »Es ist genauso gefährlich zu sagen: ›Der Mensch ist so und so; Liebe und Hass sind immer gleich etc., deshalb kann man sich in jeden hineinversetzen und über jeden schreiben‹, wie zu sagen: ›Als Weißer, als Privilegierter, als Mensch von heute kann man einen Afrikaner, einen Marginalisierten, einen Menschen aus einem vergangenen Jahrhundert etc. überhaupt nicht verstehen, und es ist ein Übergriff, seine Perspektive einnehmen zu wollen.‹«

Das erzeugt fortwährendes Taumeln. Denn nicht nur zwischen den Korrespondierenden ist das Unbehagen davor spürbar, sich wirklich zu streiten und dabei Bezug aufeinander zu nehmen. In Widersprüchen denken wollen beide kaum, müssen es aber zwangsläufig. Zwar geben sich Stangl/Weber die Hand in Sachen sogenannter kultureller Aneignung, geraten aber sichtlich ins Stottern, wenn es um Praxisfragen geht. Einzig subjektive Befindlichkeiten (Stangl sucht einen Begriff für das, was er und Weber zusammentragen, und erfindet behelfsmäßig das Schreiben aus »erzählmoralischen Gründen«) scheinen dann zu gelten: Weber merkt an, dass ihr »unwohl wird, wenn sich ein nichtjüdischer Deutscher in einen jüdischen Verfolgten, in ein Opfer hineinversetzt, aus dessen Perspektive erzählt«.

Beide, Stangl und Weber, schreiben im Plauderton und weitschweifig, keine Motivation zu haben beim Schreiben lässt ihnen ihre Ethik anscheinend zu. Kein Konversationsduo, das sich aufeinander einlässt. Die andere wird links liegengelassen, man hat schließlich Assoziatives aus dem Kopf herauszutun, durch den das grade springt. Was durch diesen nicht gegangen ist: die Ironie dahinter, dass die beiden Schreibenden ständig Referenzliteratur – ihre eigene, aber auch die anderer Autoren wie Marcel Beyer und Peter Handke – zu Rate ziehen und daran abschmecken, ob die Verwurstung realexistierender Rechtssubjekte nun gut oder böse geraten ist, ohne sich selbst wirklich mit dem zu befassen, was sie da tun – sie arbeiten sich an Menschen ab. Produktive Studienobjekte, die stets konkret daherkommen, immer abgegrenzt von andern sind, nie Einzelfall, aber außergewöhnlich allemal. Vielleicht täte es Not, sich in Moralsachen, wie nah man wem zu treten oder fernzubleiben, was man ihm zu geben oder zu nehmen habe, eben nicht nur mit der Moralsache allein zu beschäftigen.

Und dann scheint in Stangls Brief an Weber vom 24. August 2020 doch so etwas durch wie die regelbasierte, relative Selbständigkeit der Literatur von der Welt (zum Wohle und zum Nutzen ebendieser): »Es ist verletzend, über jemanden in seiner Abwesenheit zu reden. Es ist anmaßend, im Namen von jemandem zu reden. Genau das macht Literatur – und träumt zugleich davon, anders mit Menschen (und Wörtern) umzugehen.« Ein Zitat, das trügt. In weiten Teilen des Mailwechsels haben sich Anne Weber und Thomas Stangl aneinander vorbeiverquatscht. »Über gute und böse Literatur« lässt sich, ohne böse zu sein, gut wieder weglegen.