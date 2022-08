Vorm Aufschlag

IMAGO/Mike Schmidt Die-Linke-Kovorsitzender Martin Schirdewan

Die Linke bleibt im freien Fall. Wieder einmal. Insofern ist es verfrüht, den baldigen Aufschlag anzukündigen. Das tat die ARD, die am Sonntag den Kovorsitzenden Martin Schirdewan zum »Sommerinterview« geladen hatte und ihm Videos vom Zersplittern einer Tasse mit Parteilogo servierte. Ob Schirdewan die Scherben jetzt aufsammeln werde und wie, war das Thema der insgesamt freundlichen Befragung.

Die schmerzhaftesten Punkte sprach der fürsorgliche Interviewer nicht an, z. B. das nächste absehbare Wahldesaster der Partei. In Niedersachsen wird in genau zwei Monaten, am 9. Oktober, der Landtag gewählt. Nach jüngsten Umfragen liegt Die Linke zwischen zwei und drei Prozent – also bei den Ergebnissen, die sie nach Beginn des Ukraine-Krieges im Saarland, in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen einfuhr. Laut Schirdewan war das »enttäuschend«, man analysiere noch – Phrasen der Lustlosigkeit.

Was Schirdewan anbot, dürfte die verstärken. Innenpolitisch hat der jüngste Parteitag, so seine nächste Hohlvokabel, beschlossen, Die Linke zu einer »modernen Gerechtigkeitspartei« zu machen. Das Wort erfanden jene in der Partei, die von Kapitalismus nicht reden, vor allem aber von Klassen und Eigentumsverhältnissen schweigen wollen. Die Linke kann sich mit diesem Etikett der FDP als »linker« Flügel anbieten. Entsprechend leer klang, was Schirdewan zum »heißen Herbst« zu sagen hatte, zu dem er Sozialverbände und Gewerkschaften einlud. Er weiß selbstverständlich, dass seine Partei über Jahre hinweg systematisch ihre Mobilisierungsfähigkeit beseitigt hat. Heute ist, wer das Versammlungsrecht zum Protest gegen diese Gesellschaft nutzt, auch Schirdewan verdächtig. Er sprang brav über das hingehaltene Stöckchen: Dahinter stecken zumeist Rechte. Mehr Harmonie kann die wahrhaft rechte Tarnorganisation Verfassungsschutz, die am Sonntag vor einem »Wutwinter« warnte, also mit noch mehr Desorientierung drohte, nicht erwarten.

In der Außenpolitik hat sich die Partei sehenden Auges selbst blockiert. Dem positiven Geraune über die NATO im Bundestagswahlkampf 2021 folgte konsequent die Übernahme der »Zeitenwende«-Phraseologie mit dem alles entscheidenden Unterschied: Keine Waffenlieferung, aber ja zu Sanktionen, um Putin niederzuringen. Von »Russland ruinieren« ist nur noch verbal zu unterscheiden. Und wenn z. B. die brandenburgische SPD-Finanzministerin Katrin Lange den freiwilligen deutschen Boykott russischen Pipelineöls mit den Worten kritisiert, »Wir sind nicht verpflichtet, uns selbst zu schaden«, ist das identisch mit dem, was Sahra Wagenknecht oder Klaus Ernst vertreten. Also mit Linke-Positionen nicht vereinbar.

Die Partei hat sich entschieden und schickt nun eine Delegation zu Freunden in der Ukraine. Im Krieg, der längst auch ein deutscher ist, steht Die Linke fest an der Seite ­Baerbocks, Habecks usw. Mehr Fallgeschwindigkeit ist nicht drin.