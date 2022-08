Hungern oder frieren

Melissa Erichsen/dpa

Die Landesarmutskonferenz Niedersachsen hat angesichts stark steigender Energiekosten und hoher Inflation vor zunehmender Armut gewarnt. Am Montag machte sie mit einer Aktion vor dem Finanzministerium in Hannover auf die Missstände aufmerksam. Ihr Geschäftsführer, Klaus-Dieter Gleitze, sagte: »Keiner darf wegen der Energiepreise in diesem Winter seine Unterkunft verlieren.« Er fordert eine Deckelung der Energiepreise, ein Moratorium für Wohnungskündigungen, die Verlängerung des Neun-Euro-Tickets sowie eine Erhöhung der Hartz-IV-Regelsätze. (jW)