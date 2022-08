Bochums einzige Dadaistin

Leemage/imago Kurs auf den Weltuntergang: Noah, einer der ersten Prepper der Weltliteratur (französische Bibelillustration, 1811)

Ich hatte Radiokolumnenpraktikant Gustav mit der Hupe, der im Homeoffice vermutlich Ballerspiele zockt, per E-Mail damit beauftragt, im Netz ein schönes Gedicht von Grete-Penelope Mars herauszusuchen, nach der in Bochum ein kleiner Platz benannt ist, auf dem auch eine Büste von ihr steht. Das Denkmal gibt es wirklich, die abgebildete Dame aber ist ein Fake, das im Rahmen eines Kunstprojekts erschaffen wurde und sich fortpflanzt: Vor einiger Zeit haben Slampoeten angebliche Gedichte der »einzigen Dadaistin Bochums« vorgetragen. Viel Spaß beim Suchen, Gustav. Von dieser Grete und anderen »Fakes als Kunst«, die zu Fakten wurden, erzählt Achim Hahn in der »Freistil«-Ausgabe am Sonntag (Deutschlandfunk 2019, 20.05 Uhr). Und der Praktikant? Hat mir nach einer halben Stunde geantwortet: »Lieber Pierre, im Anhang findest Du die gesammelten Werke der Grete-Penelope Mars. Bis nächste Woche.« Ich klickte aufs Dokument, und der Bildschirm zeigte mir 99 Seiten, auf denen jeweils 33mal diese Verse standen: »Kein gedicht / kein Gedicht / reimt sich auf / sie reimte nicht.«

Sonst: Im ARD-Radio-Tatort wird in dieser Woche wieder ein Stück von Dirk Laucke gesendet. Polizeimeisterin Ritter trägt in »Ramsch« den in der »Unterschicht« angeblich beliebten Vornamen Nancy, stammt aus einer armen Familie und muss im verkrachten Umfeld des eigenen Bruders einen Mörder suchen. Sicherlich gut gemeint das alles (MDR 2022, Mi., 20.05 Uhr, Bayern 2, Fr., 19.04 Uhr, WDR 3, Sa., 17.04 Uhr, WDR 5, 19 Uhr, HR 2 Kultur, 19.03 Uhr, NDR Kultur, 19.05 Uhr, SWR 2, So., 14 Uhr, RBB Kultur, 17.04 Uhr, SR 2, 18 Uhr, Bremen 2, MDR Kultur). Im »Zeitfragen-Feature« fragt sich Autor Philipp Lemmerich, ob die »Vergesellschaftung von Unternehmen« eine Alternative wäre oder nur »Planwirtschaft 2.0« (Wdh. von 2021, Di., 19.30 Uhr, DLF Kultur). Mitglieder der Wiener Philharmoniker hatten am 7. August bei den Salzburger Festspielen zur Feier der »100 Jahre Internationale Gesellschaft für Neue Musik« eingeladen und führten Werke von Ravel, Strauss, Berg und Wellesz auf (Do., 19.30 Uhr, Ö 1). Schorsch Kamerun hat vor zwei Jahren mit dem Residenztheater München das Hörspiel »M (1) – eine Stadt sucht einen Mörder« nach dem Filmklassiker von Fritz Lang und Thea von Harbou produziert, läuft am Freitag abend im »Hörspiel-Art-Mix« auf Bayern 2 (BR 2020, 21.05 Uhr). Literaturen von Sinti und Roma lässt die »Lange Nacht« der Deutschlandradios an diesem Wochenende hören in »Aber es gibt ein Morgen« (Sa., 0.05 Uhr, DLF Kultur, 23.05 Uhr, DLF). Am Samstag nachmittag auf Ö 1: »Die Legende vom heiligen Trinker« von Joseph Roth, eine prominent besetzte zweisprachige Koproduktion deutscher Sender mit Radio France (DLF Kultur, SR, RF 2007, Sa., 14 Uhr). Für den Opernabend übertragen fast alle der ARD-Kulturradios einen Mitschnitt von »Giulio Cesare«, aufgenommen im Mai bei den Händel-Festspielen in Göttingen, das Festspielorchester leitete George Petrou (Sa., 20 Uhr). Als Alternative zur Oper bietet der Deutschlandfunk einen Hörspielklassiker an, »Unterm Birnbaum« von Theodor Fontane, inszeniert vom jungen Wolfgang Spier (WDR 1956, Sa., 20.05 Uhr). Zum Ende des Wochenendes etwas Erbauliches? 3.000 Jahre ist die Arche Noah in Jens Rachuts Hörspiel »40 Tage Regen« unterwegs. Ein Animateur (Rocko Scha­moni) macht unablässig Blödsinn, da wird’s den Passagieren zu bunt. Sie nehmen Kurs auf den Weltuntergang (WDR 2022, So., 19.04 Uhr, WDR 3). Wir wünschen eine gute Fahrt.