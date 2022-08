Nachschlag: Falsches Paradies

Sergey Borisov/PantherMedia Jeder vierte ein Millionär, Arme werden ausgegrenzt: Die Schweizer Finanzmetropole Zürich

Gibt es so etwas wie ein kapitalistisches Paradies? Ein Schlaraffenland nicht allein für Geldabschneider und Ausbeuter, sondern wo alle glücklich und zufrieden sind? Die kleine Schweiz kommt dem erstaunlich nahe. Laut Statistik ist in Zürich jeder vierte ein Millionär, ein großer Teil der Einwohner ist mit Einkommen und Eigentum so gut gesegnet, dass man es sich problemlos leisten kann, in einem der teuersten Länder der Welt zu leben. Doch die Idylle trügt, wie aus dem Europamagazin des Deutschlandfunks zu erfahren ist. In Wirklichkeit ist jeder zehnte Eidgenosse arm. Diese Tatsache wird aber versteckt, als ob es sich um eine Peinlichkeit handele. Der gesellschaftliche Druck, nicht als Versager stigmatisiert zu werden, ist so groß, dass viele, die der Schicksalsschlag einer Erwerbslosigkeit ereilt, es nicht einmal wagen, nötige Hilfen anzumelden, zum Beispiel deutsche Arbeitsmigranten. Kurzum: Kapitalismus ist bekanntlich eine Religion, und wo er herrscht, gibt es Menschenopfer. (jt)