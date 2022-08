ZUMA Press/imago/Montage jW

Verstaatlichen

Zu jW vom 4.8.: »Mehr Profit wagen«

Vonovia-Chef Buch hat mit einer Jahresvergütung im Jahr 2016 von 4,2 Millionen Euro natürlich gut lachen. Und kann sich arrogant und selbstherrlich um Mieter »kümmern«, die sich ihre überteuerten Vonovia-Wohnungen aufgrund von Inflation und ständig steigender Energiekosten nicht mehr leisten können. Wie sein »Kümmern« wohl aussehen mag? Senkt er sein Gehalt auf das Niveau eines durchschnittlichen Vonovia-Mieters (und das der anderen Haie in der Konzernzentrale gleich mit)? Mit Sicherheit nicht. Auch deshalb gehören diese Immobilienunternehmen nicht an die Börse, sondern vergesellschaftet. Und hier ist Enteignung der einzig gangbare und vor allem richtige Weg. Alle Bereiche, die zu den grundlegenden Bedürfnissen aller Bürger gehören, also Wohnen, Ernährung, öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Post und Telekommunikation usw., gehören verstaatlicht.

Andreas Eichner, Schönefeld

Nuklear aufgeladen

Zu jW vom 3.8.: »Aufrüsten tun die anderen«

Baerbock ist für die Einseitigkeit ihrer Ansichten bekannt. Zwar hatte Putin kurz nach dem russischen Kriegseintritt in der Tat eine Erhöhung der Alarmbereitschaft russischer Atomstreitkräfte angekündigt. Das hatte aber eine Vorgeschichte, die man nicht ausblenden sollte. Putins Begründung lautete ja: »Spitzenpersönlichkeiten der führenden NATO-Staaten lassen aggressive Äußerungen gegen unser Land zu.« Meines Wissens hatte damals die gern in Fettnäpfchen tretende britische Außenministerin Truss den Einstieg der NATO in den Ukraine-Krieg gefordert. Sie hatte vordem auch schon verlauten lassen, niemals die Zugehörigkeit von Rostow und Woronesch zur Russischen Föderation anzuerkennen. Damit bediente sie Forderungen ukrainischer Nationalisten nach Anschluss derartiger russischer Gebiete an die Ukraine. (…) In seiner Begründung des Kriegseintritts nahm Putin ausdrücklich Bezug auf derartige ukrainischerseits erträumte Gebietsansprüche gegen Russland. Insbesondere bezeichnete er aber den ukrainischen Wunsch nach Nuklearwaffen als einen der Gründe für den Kriegseintritt. Selenskij hatte sich diese Option bekanntlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz am 19. Februar ausdrücklich offengehalten. Amerikanischerseits wurde sodann am 22. Februar die Verlegung von F-35-Atombombern an »Ukraine’s southeastern flank« angekündigt. Manch einer hat das als Verlegung der Atombomber auf ukrainisches Territorium verstanden (…), ob zu Recht oder Unrecht, sei dahingestellt. Entscheidend ist, dass der Donbass-Krieg zuerst von westlicher Seite nuklear aufgeladen wurde, bevor Putin entsprechend reagierte. Die westliche Kriegspropaganda verdreht das leider alles.

Ulf Gerkan, Hannover

Verfehlte Energiepolitik

Zu jW vom 28.7.: Hass statt Prinzipien

Manch einer hat die Grünen für Klimaschutz gewählt, um konkretes Regierungshandeln gegen die eskalierende Klimakrise umzusetzen. Denn Starkregenereignisse, Stürme, Überschwemmungen, Waldbrände, Wasserknappheit, Dürren und Hitzephasen sind mittlerweile Realität. Durch den Ukraine-Krieg sind diese Ziele vollkommen aus den Augen verloren worden. Aber es ist noch viel schlimmer gekommen. Die Folgen des durch die Ampelkoalition der Bundesregierung selbst auferlegten Importstopps von russischer Energie sind noch nicht komplett absehbar. Dieser Energiepoker ist menschlich, ökologisch, wirtschaftlich, für die Welternährung, für den Frieden und die Meinungsfreiheit eine Katastrophe. Menschlich, weil weitere Waffenlieferungen und Geld für ein ohnehin zutiefst korruptes ukrainisches System den seit Jahren andauernden Krieg und damit das Leid der Menschen zeitlich in die Länge ziehen. Ökologisch, weil die fossile Abhängigkeit von russischer Energie nur durch neue Abhängigkeiten von anderen Imperien ersetzt werden soll. Wirtschaftlich, weil Habeck, Scholz und Co. planlos handeln und den Karren gegen die Wand fahren. Die Wirtschaftsleistung der BRD wird durch den einseitig durch die Bundesregierung verhängten Energiestopp aus Russland um mindestens 15 Prozent einbrechen, viele Menschen werden zusätzlich in die Arbeitslosigkeit getrieben. Es drohen Hungerkrisen, weil die weltgrößten Produzenten ausfallen. Russland, Belarus und die Ukraine gehören zu den größten Getreide- und Düngemittelproduzenten der Welt. Der Frieden ist auch in Gefahr mit dem Risiko eines vernichtenden Atomschlags, weil Propaganda und Metaphern wie »Zeitenwende«, »Russen böse, Ukraine gut, Deutschland muss helfen« von den Medien und der Politik gefördert werden. Die Lösung liegt auf dem Tisch: Das Dilemma der Energieversorgung kann sofort durch Nutzung der von der Bundesregierung boykottierten Gaspipeline Nord Stream 2 und durch die Wiederaufnahme von Öllieferungen aus Russland nach Schwedt gelöst werden. Einzig das Baerbocksche »Ruinieren« Russlands fällt dann aus, aber an dieses Hirngespinst glaubt sowieso keiner. Die ideologisch geprägte Energiepolitik muss also aufgegeben werden.

Peter Inden, per E-Mail

In der Pflicht

Zu jW vom 4.8.: »Der fehlende Part«

Siemens Energy ist als Vertragspartner von Gasprom in der Pflicht, die Turbine zurückzuführen. Woran es genau hapert, wird dem Bürger nun bereits seit Wochen verschwiegen. Man muss immer auf das achten, was nicht gesagt wird: Bezeichnenderweise spricht der Vorstandsvorsitzende von Siemens Energy nur von den Dokumenten, die sein Unternehmen bereitstellen muss, und der Bundeskanzler spricht nur von technischen Gründen. Erste Schlussfolgerung: Das eigentliche Problem liegt in administrativen Gründen. Diese müssen die gleichen sein, deretwegen die kanadische Regierung die Turbine lediglich nach Deutschland und nicht nach Russland zurückschicken ließ. Kanada hat für die Rückführung der Turbine nach Deutschland lediglich eine Ausnahme von seinen eigenen Sanktionen erlassen. Gasprom wiederum erklärt, dass für eine Rücknahme der Turbine die Erklärung der Sanktionsfreiheit der Rückführung notwendig sei. Zweite Schlussfolgerung: Es müssen weitere Sanktionen im Raum stehen, die nicht offen benannt werden und in Kraft treten, wenn diese Turbine tatsächlich die russische Grenze überquert. (…)

Sven Harmgart, Bernau