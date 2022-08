Ein offener Himmel

Teresa Marenzi Sorry not sorry: Anne von Keller und Jakob Dobers mit frischem Selbstbewusstsein

»What shall we do with all these neighbours / they are not friends and they’re no strangers«, was sollen wir mit all diesen Nachbarn anfangen, die weder Freunde noch Fremde sind, fragen ­Sorry Gilberto im Song »Neighbours« von ihrem aktuellen Album »Psychoactive Ghosts«, mit dem sich Anne von Keller und Jakob Dobers einmal mehr als Künstler mit genauem Blick und warmen Herzen erweisen. Seit knapp 15 Jahren sinniert das Berliner Duo über die scheinbar kleinen Dinge, in denen sich doch die ganze Welt wiederfindet. Über Nachbarn zum Beispiel, darüber, was Tiere in der Nacht so tun, oder über einen Tag am Strand. Wobei Sorry Gilberto nicht zur Überproduktion neigen: Ihre letzte gemeinsame Platte »Twisted Animals« erschien 2016, vier Jahre später veröffentlichte Dobers das Soloalbum »Das Ende vom Licht«, von Keller ist außerdem als Schauspielerin tätig.

Die Zurückhaltung im Output spiegelt sich in der luftigen Musik von Sorry Gilberto, die als Bossa-Nova-inspiriertes Projekt mit »kleinen Instrumenten, die in kleine Autos passen« begannen und via Bandnamen bei Bossa-Legende Gilberto Gil vorsorglich um Entschuldigung baten. Die allzu große Bescheidenheit haben Dobers und von Keller inzwischen abgelegt: »Hey Gilberto, I’m not sorry«, heißt es im ersten Song, der mit West­coast-Gitarren und Duettgesang so abgehangen-lässig wie melancholisch rüberkommt. Denn eine leise, dabei nie verzweifelnde Melancholie ist nach wie vor der Motor von Sorry Gilbertos Liedern, während der Sound auf »Psychoactive Ghosts« opulenter und variationsreicher geworden ist. Gäste sind dabei: Elke Brauweiler mit ihrer Viola zum Beispiel, Amélie Legrand am Cello, Robert Kretzschmar spielt Schlagzeug.

Die personellen und instrumentalen Erweiterungen tun Sorry Gilberto gut, ihr Zweierkonzept ist offen. Songs wie »The Beach«, der Titeltrack oder das sanfte und doch deutlich gentrifizierungskritische »Easy Street« werden von nostalgischen Sixties-Vibes getragen, der Sechseinhalbminüter »Black Leather Jacket« baut sich mit minimalistisch-suggestiven Riffs und Wowwowwow-Gesang zum düsteren Epos auf, ohne in Schwere zu versinken. Das ist Sorry Gilbertos Superpower: trotz Hang zur intensiven Nachdenklichkeit stets die Schönheit des Augenblicks wertzuschätzen. »Monologues«, das mit seiner schrammeligen Gitarre am ehesten an Sorry Gilbertos Anfangstage erinnert, mag als Manifest dieser kleinen, feinen Band durchgehen, die gewiss nichts weniger will, als Manifeste vor sich herzutragen: »My expectations aren’t high / I need a ­place to sit / I need an open sky / I need some streets to walk around / and a song to sing that could be about almost anything / I like to sing about almost anything.« Sie könnten über fast alles singen. Dass Sorry Gilberto das auch tun, ist ein großes Glück.