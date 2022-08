Kostenfalle Wohnung

Christoph Soeder/dpa Nach explodierenden Betriebskosten droht Geldentwertung zum Problem zu werden (Berlin, 17.8.2020)

Die Übung ist beliebt: an der Mietpreisschraube drehen. Immobilienkonzerne und Wohnungseigentümer nutzen bei Neuvermietungen neuerdings verstärkt sogenannte Indexmietverträge. Ein Trend vor allem in Ballungsräumen. Für zur Miete Wohnende bedeutet das eine Kostenfalle. Mietervereinigungen kritisieren diese Entwicklung längst – die »Mieterwerkstadt Charlottenburg« etwa. Eine Initiative von Bewohnern rund um den Klausener Platz in der Westberliner City; dort, wo eher Personen mit geringem Einkommen und kleinen Renten leben.

Indexmieten seien eine Reaktion der Immobilienhaie auf steigende Bauzinsen, »Spekulationsgewinne« mit Wohnraum ließen sich nicht mehr so einfach realisieren, schrieben die Mieteraktivisten am Sonnabend auf ihrem Twitter-Account. Wenige Stunden später, am Sonntag morgen, berichtete der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) über das »Modell Indexmiete«, das »lange Zeit nur wenig beachtet« wurde. Und: »Wegen der hohen Inflation droht vielen Mietern zum ersten Mal seit Jahrzehnten ein großer Preissprung.«

Nur, was sind Indexmieten? Kurzgefasst: »Mietpreisanpassungen« an die hiesige Teuerungsrate. Vermieter können demnach höhere Lebenshaltungskosten auf die Miete draufschlagen. Die Branche kennt dafür einen Begriff: »Wertsicherungsklausel«. Grundlegend dafür ist der vom Statistischen Bundesamt ermittelte Verbraucherpreisindex. Hinzu kommt: Die Indexmiete muss für mindestens ein Jahr unverändert bleiben, bevor sie wieder erhöht werden kann. Das hindert Vermieter bisweilen, flink mehr Mietzins einstreichen zu können.

Richtig, Mieter sind nicht gezwungen, einen Mietvertrag mit eingebauter Indexmiete zu unterschreiben. Nur, der Wohnungsmarkt ist vielerorts angespannt, teils extrem. In Großstädten eine Wohnung zu ergattern, zumal eine bezahlbare, ist oft eine Geduldsprobe. Zahlreiche Wohnungssuchende lassen sich auf solcherlei Mietverträge ein, zeichnen ab, ohne die finanziellen Risiken vollends absehen zu können.

Das wissen auch Lobbyverbände aus der Wohnungswirtschaft – und verbreiten fleißig Infobriefe samt Handlungsanleitung. Nicht von ungefähr hatte Branchenprimus Vonovia bereits Mitte Juni angekündigt, vermehrt auf Indexmieten umzuschwenken. »Die Indexmiete ist im wesentlichen eine Option bei der Neuvermietung«, hatte deren Finanzchef Philip Grosse der Börsenzeitung gesagt. Vor allem ein lukratives Mietverhältnis mit »geringstem Streitpotential, da sich die Miethöhe an transparenten (…) Werten orientiert«, hieß es Anfang Juni auf dem Portal »Immoscout 24«. Die Aktivisten der Initiative »Mieterwerkstadt Charlottenburg« befürchten hingegen: »Mieter werden kurz-, mittel- und langfristig dabei verlieren.«

Eine Gefahr, die auch in Teilen der Ampelkoalition auf Bundesebene debattiert wird. SPD-Wohnungspolitiker Bernhard Daldrup forderte kürzlich laut dpa »rasche Maßnahmen gegen stark steigende Indexmieten«. Bei einer anhaltenden Teuerungswelle würde die Lage sonst »dramatisch«, deshalb müsse »interveniert« werden. Vorstellbar sei die »Einführung einer Kappungsgrenze«. Auch Bauministerin Klara Geywitz (SPD) wolle Daldrup zufolge prüfen, wie Mieter mit Indexmietverträgen vor übermäßiger Belastung geschützt werden können. Konkreter wurde er nicht.

Das übernimmt hingegen Melanie Weber-Moritz: »Wir brauchen die Ahndung von Wuchermieten und das Verbot von Indexmietverträgen bei Neu- und Wiedervermietungsmieten«, betonte die Bundesdirektorin vom Deutschen Mieterbund (DMB) jüngst gegenüber jW. Das fordert ferner die Sprecherin für Mieten-, Bau- und Wohnungspolitik der Linke-Bundestagsfraktion, Caren Lay. Dabei verwies sie auf einen (chancenlosen) Fraktionsantrag vom Juli, nach dem Mieter aus bestehenden Indexmietverträgen das Recht erhielten, »in einen regulären zu wechseln«. Denn: In Zeiten hoher Inflation seien Indexmietverträge »sozialer Sprengstoff«. Dem dürften die Aktivisten der »Mieterwerkstadt Charlottenburg« zustimmen, auch sie drängen: »Indexmieten gehören verboten, mindestens limitiert.«