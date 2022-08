Tarifeinigung bei Condor

Düsseldorf. Beim Ferienflieger Condor gibt es eine Tarifeinigung mit der Gewerkschaft Verdi. Verdi habe eine Übereinkunft für die bundesweit rund 3.000 Beschäftigten der Condor-Flugdienst GmbH in der Kabine und am Boden erzielt, teilte die Gewerkschaft am Freitag mit. Diese beinhalte eine inflationsabhängige Steigerung der Gehälter für beide Beschäftigtengruppen vom 1. Januar 2023 bis 31. Dezember 2024 in Höhe von mindestens sieben Prozent. (Reuters/jW)