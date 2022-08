E-Fuels: Lindner bat Porsche-Chef um Hilfe

Berlin. Finanzminister Christian Lindner (FDP) hat Porsche-Chef Oliver Blume um »argumentative Unterstützung« in der Debatte um synthetische Kraftstoffe gebeten. Der SMS-Kontakt sei erfolgt, nachdem sich die Bundesregierung im Juni auf EU-Ebene zu dem Thema positioniert habe, erfuhr dpa laut Meldung vom Freitag aus Regierungskreisen. Lindner habe seine Nachricht rund 16 Stunden nach Einreichung der deutschen Stellungnahme verschickt. In der Zwischenzeit hatte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) die gemeinsame Position der Ampelregierung öffentlich wieder in Frage gestellt. Lindner schrieb Blume daraufhin, er halte es für ratsam, wenn eine weitere Stimme auf das Potential von E-Fuels hinweise. (dpa/jW)