Opfer sexualisierter Gewalt verklagt Kirche als Institution

Köln. Ein Opfer sexualisierter Gewalt aus dem Erzbistum Köln fordert 800.000 Euro von der Diözese, wie der WDR am Freitag berichtete. Der Mann werfe den Verantwortlichen vor, dass sie die an ihm als Kind zehn Jahre lang verübte Gewalt hätten verhindern können. Es sei das erste Mal, dass ein Betroffener von sexualisierter Gewalt gegen die Kirche als Institution klage. Es handle sich um schwere sexualisierte Gewalt in mindestens 320 Fällen. Das Erzbistum habe dem Sender gegenüber darauf verwiesen, dass der inzwischen verstorbene Täter 40 Jahre nach den Taten bestraft worden sei und man nach weiteren Betroffenen gesucht habe. (jW)