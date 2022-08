Dänemark regelt Elternzeit neu

Kopenhagen. In Dänemark sind neue Regelungen zur gleichmäßigeren Verteilung der Elternzeit in Kraft getreten. Seit Dienstag sind jeweils elf Wochen für beide Elternteile vorgesehen. Hinzu kommen insgesamt 26 weitere bezahlte Wochen, die beliebig aufgeteilt werden können. Einen gemeinsamen Anspruch gibt es auf insgesamt 48 bezahlte Wochen Elternzeit. Bislang waren zwei davon für Väter festgeschrieben, für Mütter 14. Gewerkschaften halten die Neuregelung für einen wichtigen Schritt für bessere Chancen von Müttern auf dem Arbeitsmarkt. Bislang nahmen diese in Dänemark den Großteil an Elternzeit in Anspruch. (dpa/jW)