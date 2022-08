Nachschlag: Ab in den Urlaub

Imago Sommerferien sind ein Vorschein auf das, was überlebenswichtig wäre – eine Auszeit für den Kapitalismus, und zwar für immer

Tornados ziehen Spuren der Verwüstung durchs Land, eine Hitzewelle jagt die nächste. Die Wälder brennen, auf den Alpen liegt kein Schnee mehr, der Meeresspiegel steigt. Die Flüsse trocknen aus, Permafrostböden tauen, rätselhafte Pandemien greifen um sich und raffen Mensch und Tier dahin. Was muss eigentlich noch passieren, damit auch der letzte begreift, dass es so nicht weitergehen kann? Doch nicht nur, dass niemand beherzt ins berüchtigte »Rad der Geschichte« greift. Statt dessen befördern Kriegsbündnisse wie die NATO ebenso unsinnige wie gefährliche und tödliche Konflikte und Verteilungskämpfe, die von den Ursachen der Katastrophe ablenken. Und am Dienstag lieferte auch noch Deutschlandfunk-Kommentator Jonas Reese die geniale Idee nach, ausgerechnet die Sommerferien zu kürzen, womöglich abzuschaffen, da eine derart lange Unterbrechung des Wirtschaftslebens in einer modernen Gesellschaft nicht mehr zeitgemäß sei. Nichts begriffen, kann man da nur sagen. Am besten: Ab in den Urlaub! (jt)