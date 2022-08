Holocaustgedenken

Jacob Schröter/Staatskanzlei Thüringen/dpa

Am Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti und Roma am Dienstag wurde auf dem Gelände der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau im polnischen Oswiecim an die Ermordung von Hunderttausenden Sinti und Roma unter den Nazis erinnert. Allein am 2. August 1944 waren im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz 4.300 Sinti und Roma getötet worden. Für die Holocaustüberlebenden der Sinti und Roma sprachen Christian Pfeil aus Deutschland und Miclescu Dumitru aus Rumänien. Mit Natalia Tommotenko (Foto, l.) sprach eine Vertreterin der Jugendorganisation »Ternype«. Als Repräsentant der BRD war Bundesratspräsident Bodo Ramelow (Die Linke) angereist. (jW)