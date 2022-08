Soll und Haben

FERNANDO MARRERO/2022 Alamodefilm Wahre Führungsqualitäten: Fleiß, Ausgewogenheit und Treue

Es versteht sich von selbst, dass der Titel dieses Films als Witz gemeint ist. Sobald wir ihn zu Gesicht bekommen, erweist sich der als »Der perfekte Chef« apostrophierte Protagonist als Kotzbrocken. Eine kurze Rede des Fabrikbesitzers Julio Blanco (Javier Bardem) vor seiner Belegschaft gipfelt darin, dass er die in der Produktionshalle Versammelten mit Hinweis auf die eigene Kinderlosigkeit als seine »Kinder« anspricht. Unterstrichen wird die schmierige Jovialität noch dadurch, dass er – buchstäblich von oben herab – von einer Hebebühne in luftiger Höhe herunterspricht. Und als wäre diese Mischung aus Aufdringlichkeit und Herablassung nicht unsympathisch genug, deutet sich bald schon an, dass Julio gewohnheitsmäßig jungen Frauen nachsteigt, die in seiner Firma Praktika absolvieren.

Blick von unten

Als der alte Fortuna (Celso Bugallo), der werktags in der Fabrik malocht und bei Bedarf am Wochenende in der Fabrikantenvilla Handwerkerdienste leistet, den Chef um Hilfe bittet, stellt sich allerdings heraus, dass das feudale Gebaren des Familienunternehmers nicht vollkommen vordergründig ist: Nachdem der Sohn des Arbeiters wegen einer nächtlichen Prügelattacke auf Migranten inhaftiert worden ist, lässt Julio sogleich seine Beziehungen zu kleinstädtischen Amtsleitern spielen, um Salva (Martín Páez) freizubekommen.

Regisseur Fernando León de Aranoa beweist subtiles Geschick, wenn er Salva später eine handfeste Funktion innerhalb der Filmhandlung verschafft, um so die Erzählperspektive noch einmal so kontrapunktisch von Julio abschweifen zu lassen wie in der düsteren Anfangssequenz. Ein regionaler Firmenwettbewerb dient seinem Drehbuch indes als lockerer Rahmen für den nach Wochentagen gegliederten Plot, dessen Nebenstränge ziellos zu mäandern scheinen.

Dazu gehört der Subplot um Abteilungsleiter Miralles (Manolo Solo), dessen Eheprobleme die eigene Arbeitsleistung so stark beeinträchtigen, dass bereits Geschäftsbeziehungen und Profit der Industriewaagen produzierenden Firma gefährdet scheinen. Trotzdem will Julio den Mann, dessen Vater dereinst schon für seinen Vater gearbeitet hat, nicht feuern. Vielmehr versucht er, Miralles’ Ehefrau von ihrer Untreue abzubringen, womit er wiederum einen Konflikt mit einem anderen Angestellten heraufbeschwört.

Angemessen abgeräumt

»Du kannst dir dein Familiengelaber sparen«, sagt Khaled (Tarik Rmili) und weist den Paternalismus des Chefs mit Verweis auf seinen Migrationshintergrund zurück: »Guck dir meine Haut an: Ich bin nicht dein Sohn.« Das ist schlicht rational, da Khaled im Zweifelsfall wohl kaum auf Julios quasi-feudale Loyalität hoffen kann. Folgerichtig pocht er auf den materiellen Charakter von Kauf und Verkauf seiner Arbeitskraft: »Ich mache meinen Job, und den sehr gut. Du bezahlst mich – und fertig.«

Doch diese Art Sachlichkeit ist bekanntlich zweischneidig, wie der Subplot um einen ehemaligen Kollegen verdeutlicht. José (Óscar de la Fuente) wurde offenbar ohne Eigenverschulden, also »betriebsbedingt«, gekündigt. Nun versucht er zunächst erfolglos, ein klärendes Gespräch mit seinem ehemaligen Chef zu erreichen, bevor er schließlich auf öffentlichem Grund gegenüber der Firmeneinfahrt ein Protestcamp errichtet. Im mittleren Alter und geschieden, findet der arme Kerl sich nun mit seiner drohenden Mittellosigkeit ab – und fühlt sich plötzlich so frei, Julios Beschwichtigungsangebot glatt auszuschlagen.

Das böte eigentlich Gelegenheit, dem Publikum ein, wie man so sagt, befreiendes Lachen zu gönnen – weshalb um so mehr auffällt, dass der 1968 geborene spanische Filmemacher uns eine so billige Befriedigung beharrlich vorenthält. Er inszeniert es auch nicht als billige Pointe, wenn jemand Julios Selbstdarstellung mit dem trockenen Einwand untergräbt, dass dessen Vermögen geerbt sei. Dass Firmenerben auf angebliche Eigenleistung verweisen, entspricht ja oft schlichter Alltagserfahrung – weshalb der spröde Erzählton dieser Kapitalismusfarce, die beim wichtigsten spanischen Filmpreis in allen zentralen Kategorien abgeräumt hat, dem sonst gern verklärten Thema des Familienunternehmertums auch durchaus angemessen ist.