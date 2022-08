Die leere Seite

gezett/IMAGO Strenges Formbewusstsein: Slata Roschal (11.4.2022)

Ksenia Lindau war erst vier, als ihre Familie aus Russland nach Deutschland auswanderte, und kann sich nicht mehr erinnern, an welcher Grenze Männer mit Taschenlampen das Zugabteil ausleuchteten. Sie weiß aber noch, was dort passiert war: Den Männern gefiel das Foto im Pass der Mutter nicht, es trug nämlich keinen Stempel – war es etwa nachträglich hineingeklebt worden? Falls die Männer auf einen kleinen Nebenerwerb aus waren, ging der Plan nicht auf: Ksenias Eltern versicherten glaubhaft, nichts zu besitzen, womit sie die Männer hätten bestechen können. Ksenias Erinnerung schließt lakonisch: »Jedenfalls sahen wir arm genug aus, um die Grenze zu passieren.«

Offen/geschlossen

Diese Szene ist eine von »153 Formen des Nichtseins« aus Slata Roschals gleichnamigem Debütroman. Ksenias früheste Kindheitserinnerung findet sich weit vorn im Buch und kann exemplarisch herausgegriffen werden für das, wovon auch die anderen 152 kurzen Texte handeln – von dem Gefühl, nicht dazuzugehören, nachträglich hinzugefügt worden zu sein, sich ohne Berechtigung etwas erschleichen zu wollen. Dieses Gefühl ist in Ksenias Leben besonders präsent: Sie wächst nicht nur als Kind von jüdischstämmig-russischen Eltern in Deutschland auf, ihre Eltern sind auch zu den Zeugen Jehovas konvertiert. Ständig predigen sie den Verzicht, das Aushalten, die Selbstbeherrschung, kurz: das Nichtsein, das später mit dem »ewigen Leben« belohnt wird – sofern man nicht austritt, wie Ksenia es tut, weshalb sie auch beim ewigen Leben vermutlich nicht dabeisein wird.

Auch wenn die 153 kurzen Kapitel nicht chronologisch angeordnet sind – es gibt Vor- und Rückgriffe etwa durch religiöse Liedtexte, Ausrisse aus Internetforen, Kassenzettel, Listen –, ergibt sich eine gewisse Chronologie, die mit Ksenias Kindheit beginnt und mit ihrer Heirat und der Geburt ihres Sohnes zu einem vorläufigen Ende kommt. Eine andere Mutter aus dem Kindergarten, die über Ksenias Sohn sagt: »Und ich dachte, es war ein Unfall«, und Ksenias »Wiedergeburt der staubsaugenden Mutter« sind die letzten beiden »Formen des Nichtseins« in diesem streng komponierten, formbewussten, zugleich erzählfreudig verspielten Roman.

Roschal hat zwei Gedichtbände publiziert, der letzte trägt den wunderbaren Titel »Wir tauschen Ansichten und Ängste wie weiche warme Tiere aus«. Die Lyrikerin zeigt sich in ihrem Debütroman nicht nur in der präzisen Sprache, sondern auch in der Motivik. Da sind vor allem die vielen Türen zu erwähnen: Nicht nur an der Grenze wird eine Abteiltür aufgerissen. »Ein kleiner metallischer Hebel« an einer Hoteltür gibt nur »eine Spur von Sicherheit«, in einem Traum greifen die elterlichen Hände durch einen Türspalt, und das Nichtsein ist, »als ob man die Badezimmertür nicht zuschließen dürfte«. Manche Türen lassen sich nicht schließen, andere Türen lassen sich nicht öffnen: Als Teenagerin wird Ksenia zu einem Schreibworkshop eingeladen und kann daran nicht teilnehmen, weil das Geld für die Anreise erst im nachhinein erstattet wird und Ksenias Familie zu arm ist, es vorzustrecken.

Was würde passieren?

»Weder Leben noch Tod, eine fremdbestimmte, von außen geleitete, hilflose Existenz, ohne eigene Sphären«, so wird der Zustand des »Nichtseins« beschrieben. Es ist ein Zustand, der den wenigsten in dieser Zeit der Effizienz, der Erschöpfung, der Antidepressiva fremd sein wird. Auch Ksenia entdeckt, kaum in den Zwanzigern angekommen, »die spannende Welt von Panikattacken und Antidepressiva«. Indem Slata Roschal das Nichtsein thematisiert, stellt sie gleichzeitig die Frage nach dem Sein: Gegen Ende des Romans scheint gelegentlich auf, was ein »Sein« für Ksenia sein könnte, häufig findet es sich im Zusammensein mit ihrem Sohn. Als sie dessen Interessen gegen eine andere Mutter nicht stark genug verteidigt, spürt sie kurz darauf seinen Ärger und denkt später, »dass ich auch daran glauben lernen muss, dass mein Kind mich mag, (…) dass ich nichts zu verlieren habe, mich höchstens irre, mir nicht alles endlos beweisen muss«. Aber was würde dann passieren? Worin könnte in unserer Zeit so ein Sein bestehen, auch für jene, die nicht als Migranten, nicht unter Zeugen Jehovas, nicht in Armut aufwachsen?

Für die Antwort auf diese Fragen ist möglicherweise die leere Seite vorgesehen, die eines der 153 Kapitel bildet. »Platz für Notizen« steht darüber, und es bleibt offen, ob Ksenia noch nicht weiß, womit sie diese Seite füllen soll, oder ob die Lesenden eingeladen sind, sich zu Ksenias Geschichte zu positionieren. Und selbst wenn sie das nicht auf dieser Seite tun – Slata Roschals kraftvoller Debütroman zwingt sie zu einer Positionierung.