Landnahme von Intel

Feldhamster und Feldlerche müssen wohl bald die Umzugskartons packen. Nach den Vorstellungen des Personalchefs von Intel in Deutschland, Bernd Holthaus, soll mit dem geplanten Bau zweier Halbleiterwerke am Rande Magdeburgs im ersten Halbjahr 2023 losgelegt werden. Man sei optimistisch, »dass auch in diesem Zeitraum der EU Chips Act verabschiedet wird«, zitierte ihn am Montag dpa. Für die Realisierung seiner »Megafab« rechnet der US-Konzern fest mit milliardenschweren Subventionen seitens der Europäischen Union, über die allerdings noch nicht abschließend entschieden ist.

Um Platz für die riesigen Fertigungshallen im Vorort Ottersleben zu schaffen, muss Ackerland in der Größenordnung von 620 Fußballfeldern weggebuddelt werden. Als Intel im März sein Vorhaben bekanntgab, in Magdeburg mit Investitionen von 17 Milliarden Euro Europas größte Chipfabrik hochzuziehen, hatte der Landesbauernverband sich besorgt ob der Versiegelung riesiger Flächen mit fruchtbarsten Böden gezeigt. Das bereite ihm schon ein »blutendes Herz«, befand damals Verbandspräsident Olaf Feuerborn, der den Plänen gleichwohl grünes Licht gab – wegen der innovativen Technik und der Wichtigkeit für den jahrzehntelang gebeutelten Wirtschaftsstandort.

Überhaupt hält sich die Kritik an dem Mammutprojekt bisher in Grenzen. Eine organisierte Gegnerschaft wie im Falle der Tesla-»Gigafactory« im brandenburgischen Grünheide ist bisher nicht in Sicht. Dabei zeichnen sich ganz ähnliche Verwerfungen ab, angefangen beim gewaltigen Wasserbedarf der Produktion über städtebauliche- und wohnungspolitische Herausforderungen bis hin zu ökologischen und klimatischen Belastungen durch eine Technologie, die von exzessiver Ausbeutung seltener Erden abhängt. Demgegenüber stehen die großen Versprechungen von mithin Zehntausenden neuen Arbeitsplätzen und einer im Entstehen begriffenen Techhochburg Sachsen-Anhalt der Sorte »Silicon Junction«.

Die Errichtung der beiden benachbarten Halbleiterwerke, die ab 2027 in Betrieb gehen sollen, wäre dabei nur der Auftakt einer europaweiten Innovationsoffensive des US-Unternehmens, die sich dieses mittelfristig bis zu 80 Milliarden Euro kosten lassen will. Freilich wird es den ganzen Eifer nicht ohne Gegenleistung geben. Voraussetzung ist das Zustandekommen des besagten European Chips Acts, eines Gesetzesvorhabens, mit dem die EU-Staaten Dutzende Milliarden Euro für die Chipindustrie mobilisieren wollen. Damit will sich der alte Kontinent in einem bislang von Asien und den USA beherrschten Industriezweig konkurrenzfähig machen. Unter anderem soll so bestimmten neuen Halbleiterfabriken ermöglicht werden, leichter an öffentliche Beihilfen zu gelangen. Eigentlich ist Staatshilfe für Unternehmen in der EU nur in Ausnahmefällen möglich, weil andernfalls der Wettbewerb verzerrt würde. Unter Maßgabe eines globalen Wirtschaftskrieges lässt man die schönen Vorsätze offensichtlich sausen.

Das könnte im konkreten Fall auch für die Beschlussroutinen gelten. Mit Holthaus’ Ansage, im nächsten Frühjahr den ersten Spatenstich setzen zu wollen, macht Intel der EU-Bürokratie reichlich Dampf. Ohne Zuschüsse sucht sich der Konzern fraglos einen anderen Standort in einem Niedriglohnland. Ziel der Mitgliedstaaten im EU-Rat ist es, sich im Dezember auf ihre Position zu einigen, wie die tschechische EU-Ratspräsidentschaft dpa mitteilte. »Dies wird den Ausgangspunkt für die Verhandlungen mit dem Europäischen Parlament über den endgültigen Text der Chipgesetzgebung bilden«, erklärte ein Sprecher. »Eine Einigung am Ende des ersten Quartals 2023 ist theoretisch möglich, aber auch sehr ambitioniert«, äußerte sich die EU-Abgeordnete Henrike Hahn (Grüne). Die Bundesregierung wollte solange nicht warten. Für Intel in Magdeburg will sie bis 2024 insgesamt 6,8 Milliarden Euro lockermachen. Allein im Haushalt 2022 sind 2,7 Milliarden veranschlagt.